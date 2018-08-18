Как вызвать автоэлектрика «по адресу»

Каждый автолюбитель хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда ему нужна была помощь автоэектрика. Пи этом большинство привыкли возить свои машины на СТО, и в записной книжке у них обычно автослесарь, который скажет «отбуксируйте ко мне в мастерскую», а этот вариант далеко не всегда удобен.



Итак, в каких же случаях мы вызываем автоэлектрика (например, отсюда . http://xn--80aae0ai8cwa4cza.kiev.ua/ua/blog/vyezdnoj-avtojelektrik/):



— нужно подключить или заменить аккумулятор;



— необходима диагностики и ремонт электрооборудования обогревателя;



— нужна зачистка или замена клемм;



— необходимо решить проблему со светом;



— нужен мелкий ремонт стартера и генератора (без замены);



— необходимо разблокировать и отремонтировать центральный замок;



— отладить зажигание;



— нужен ремонт электрических стеклоподъемников.



Важно помнить, что автоэлектрик на месте может выполнить далеко не все виды ремонта, поэтому если он проведет диагностику и выявит серьезные неполадки, вы все равно будете вынуждены транспортировать свой автомобиль на СТО.



Чем же хорош именно «электрик по вызову»:



— экономия времени (даже если машина «стала» перед выездом на работу или посреди дороги, вам ненужно тратить время на поездку на СТО, а можно вызвать автоэлектрика на конкретное место, по адресу или даже координатам GPS-навигатора.



— экономия денег, ведь диагностику на СТО вам сделают полную, и денег это будет стоить больше.



— к вам приедет квалифицированный мастер.



Кроме того, если мастер выявит серьезную проблему, тот же http://эвакуация.kiev.ua/ua/ предоставит вам эвакуатор и транспортирует ваш автомобиль на то СТО или сервисный центр, который вы назовете.



Компания также оказывает услуги:



— грузового СТО;



— срочный вызов эвакуатора;



— грузовой эвакуатор по Киеву и всей Украине;



— заказ крана манипулятора;



— заказ трала;



— круглосуточный вызов эвакуатора.



Одной из эксклюзивных услуг компании являются услуги трала, ведь именно он позволяет перевозить технику, тяжелые и крупногабаритные грузы, причем абсолютно безопасно.



Преимуществом компании http://эвакуация.kiev.ua/ua/ является возможность выполнить эвакуации автомобиля или грузового автотранспорта любого веса (до 120 тонн) по всей Украине, что в комбинации с услугами выездного автоэлектрика делает ее незаменимым помощником автолюбителей и транспортных компаний.