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Как вызвать автоэлектрика «по адресу»

Новости партнеров от 18.08.2018

Каждый автолюбитель хоть раз в жизни попадал в ситуацию, когда ему нужна была помощь автоэектрика. Пи этом большинство привыкли возить свои машины на СТО, и в записной книжке у них обычно автослесарь, который скажет «отбуксируйте ко мне в мастерскую», а этот вариант далеко не всегда удобен.

Итак, в каких же случаях мы вызываем автоэлектрика (например, отсюда . http://xn--80aae0ai8cwa4cza.kiev.ua/ua/blog/vyezdnoj-avtojelektrik/):

— нужно подключить или заменить аккумулятор;

— необходима диагностики и ремонт электрооборудования обогревателя;

— нужна зачистка или замена клемм;

— необходимо решить проблему со светом;

— нужен мелкий ремонт стартера и генератора (без замены);

— необходимо разблокировать и отремонтировать центральный замок;

— отладить зажигание;

— нужен ремонт электрических стеклоподъемников.

Важно помнить, что автоэлектрик на месте может выполнить далеко не все виды ремонта, поэтому если он проведет диагностику и выявит серьезные неполадки, вы все равно будете вынуждены транспортировать свой автомобиль на СТО.

Чем же хорош именно «электрик по вызову»:

— экономия времени (даже если машина «стала» перед выездом на работу или посреди дороги, вам ненужно тратить время на поездку на СТО, а можно вызвать автоэлектрика на конкретное место, по адресу или даже координатам GPS-навигатора.

— экономия денег, ведь диагностику на СТО вам сделают полную, и денег это будет стоить больше.

— к вам приедет квалифицированный мастер.

Кроме того, если мастер выявит серьезную проблему, тот же http://эвакуация.kiev.ua/ua/ предоставит вам эвакуатор и транспортирует ваш автомобиль на то СТО или сервисный центр, который вы назовете.

Компания также оказывает услуги:

— грузового СТО;

— срочный вызов эвакуатора;

— грузовой эвакуатор по Киеву и всей Украине;

— заказ крана манипулятора;

— заказ трала;

— круглосуточный вызов эвакуатора.

Одной из эксклюзивных услуг компании являются услуги трала, ведь именно он позволяет перевозить технику, тяжелые и крупногабаритные грузы, причем абсолютно безопасно.

Преимуществом компании http://эвакуация.kiev.ua/ua/ является возможность выполнить эвакуации автомобиля или грузового автотранспорта любого веса (до 120 тонн) по всей Украине, что в комбинации с услугами выездного автоэлектрика делает ее незаменимым помощником автолюбителей и транспортных компаний.

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