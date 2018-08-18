Экспресс-Такси: все плюсы и минусы самого дешевого такси во Львове

Приезжая в самый популярный туристический центр Украины и ее кофейную столицу, каждый гость выбирает для себя сам, будет он осматривать город в пешем режиме и пользоваться общественным транспортом, или выберет такси. При этом многим кажется, что уж во Львове такси стоит нереальных денег, но на самом деле это может относится только к «бордюру».
Выбирая для себя услуги таксі львів , каждый клиент получает:
— безопасную поездку в комфортабельном автомобиле;
— быструю подачу;
— отличный сервис;
— низкий тариф.
Услуги Экспресс-такси доступны даже студентам 24/7, так же ими активно пользуются работники гостинично-ресторанной сферы, ведь они часто работают до позднего вечера.
Услуги для клиентов Экспресс-такси:
— поездки в пределах города;
— услуга «трезвый водитель»;
— услуга «Инкогнито», когда на машине нет опознавательных знаков такси (шашек, брендирования);
— услуги для корпоративных клиентов;
— аренда и заказ автомобилей для обслуживания торжеств и свадеб;
— услуги курьерской доставки;
— встреча в аэропорту с табличкой (встреча на ЖД вокзале, автостанции);
— эвакуация автомобиля и техпомощь;
— заказ такси он-лайн;
— мобильное приложение для заказа такси;
— предварительный заказ такси;
— услуга «такси в аэропорт».
Почему стоит выбрать услуги такси:
— ненужно следить за дорогой, что позволяет расслабленно рассматривать красивейший город;
— быстро доберетесь к месту назначения;
— комфорт и безопасность клиента в приоритете у водителя.
Работа в Экспресс-такси.
Если вы житель Львова, и вы хорошо водите автомобиль, то вы всегда можете начать работу в качестве водителя такси. Экспресс-такси обеспечит вас заказами и, если будет нужно, арендным автомобилем. Конечно, выгоднее работать на своем автомобиле, но тогда от вас потребуют серьезную страховку, пройти техосмотр и т.д., чтобы пассажиры были в безопасности.
Средняя з\п водителя такси на своем автомобиле от 4000 грн в неделю, все зависит от количества рабочих часов и дней.
Автопарк укомплектован самыми современными и новыми автомобилями, которые проходят осмотр на СТО, их вовремя «переобувают» по сезону, все водители с опытом не менее 5 лет, вежливые и воспитанные. Каждый пассажир такси застрахован, как в прочем и водитель, и автомобиль.
Выбирая услуги Экспресс-такси вы останетесь довольны как сервисом, так и состоянием автомобиля и уровнем комфорта.