Экспресс-Такси: все плюсы и минусы самого дешевого такси во Львове

Приезжая в самый популярный туристический центр Украины и ее кофейную столицу, каждый гость выбирает для себя сам, будет он осматривать город в пешем режиме и пользоваться общественным транспортом, или выберет такси. При этом многим кажется, что уж во Львове такси стоит нереальных денег, но на самом деле это может относится только к «бордюру».



Выбирая для себя услуги таксі львів , каждый клиент получает:



— безопасную поездку в комфортабельном автомобиле;



— быструю подачу;



— отличный сервис;

— низкий тариф.



Услуги Экспресс-такси доступны даже студентам 24/7, так же ими активно пользуются работники гостинично-ресторанной сферы, ведь они часто работают до позднего вечера.



Услуги для клиентов Экспресс-такси:



— поездки в пределах города;



— услуга «трезвый водитель»;



— услуга «Инкогнито», когда на машине нет опознавательных знаков такси (шашек, брендирования);



— услуги для корпоративных клиентов;



— аренда и заказ автомобилей для обслуживания торжеств и свадеб;



— услуги курьерской доставки;



— встреча в аэропорту с табличкой (встреча на ЖД вокзале, автостанции);



— эвакуация автомобиля и техпомощь;



— заказ такси он-лайн;



— мобильное приложение для заказа такси;



— предварительный заказ такси;



— услуга «такси в аэропорт».



Почему стоит выбрать услуги такси:



— ненужно следить за дорогой, что позволяет расслабленно рассматривать красивейший город;



— быстро доберетесь к месту назначения;



— комфорт и безопасность клиента в приоритете у водителя.



Работа в Экспресс-такси.



Если вы житель Львова, и вы хорошо водите автомобиль, то вы всегда можете начать работу в качестве водителя такси. Экспресс-такси обеспечит вас заказами и, если будет нужно, арендным автомобилем. Конечно, выгоднее работать на своем автомобиле, но тогда от вас потребуют серьезную страховку, пройти техосмотр и т.д., чтобы пассажиры были в безопасности.



Средняя з\п водителя такси на своем автомобиле от 4000 грн в неделю, все зависит от количества рабочих часов и дней.



Автопарк укомплектован самыми современными и новыми автомобилями, которые проходят осмотр на СТО, их вовремя «переобувают» по сезону, все водители с опытом не менее 5 лет, вежливые и воспитанные. Каждый пассажир такси застрахован, как в прочем и водитель, и автомобиль.



Выбирая услуги Экспресс-такси вы останетесь довольны как сервисом, так и состоянием автомобиля и уровнем комфорта.