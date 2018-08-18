:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Экспресс-Такси: все плюсы и минусы самого дешевого такси во Львове

Новости партнеров от 18.08.2018

Приезжая в самый популярный туристический центр Украины и ее кофейную столицу, каждый гость выбирает для себя сам, будет он осматривать город в пешем режиме и пользоваться общественным транспортом, или выберет такси. При этом многим кажется, что уж во Львове такси стоит нереальных денег, но на самом деле это может относится только к «бордюру».

Выбирая для себя услуги таксі львів , каждый клиент получает:

— безопасную поездку в комфортабельном автомобиле;

— быструю подачу;

— отличный сервис;
— низкий тариф.

Услуги Экспресс-такси доступны даже студентам 24/7, так же ими активно пользуются работники гостинично-ресторанной сферы, ведь они часто работают до позднего вечера.

Услуги для клиентов Экспресс-такси:

— поездки в пределах города;

— услуга «трезвый водитель»;

— услуга «Инкогнито», когда на машине нет опознавательных знаков такси (шашек, брендирования);

— услуги для корпоративных клиентов;

— аренда и заказ автомобилей для обслуживания торжеств и свадеб;

— услуги курьерской доставки;

— встреча в аэропорту с табличкой (встреча на ЖД вокзале, автостанции);

— эвакуация автомобиля и техпомощь;

— заказ такси он-лайн;

— мобильное приложение для заказа такси;

— предварительный заказ такси;

— услуга «такси в аэропорт».

Почему стоит выбрать услуги такси:

— ненужно следить за дорогой, что позволяет расслабленно рассматривать красивейший город;

— быстро доберетесь к месту назначения;

— комфорт и безопасность клиента в приоритете у водителя.

Работа в Экспресс-такси.

Если вы житель Львова, и вы хорошо водите автомобиль, то вы всегда можете начать работу в качестве водителя такси. Экспресс-такси обеспечит вас заказами и, если будет нужно, арендным автомобилем. Конечно, выгоднее работать на своем автомобиле, но тогда от вас потребуют серьезную страховку, пройти техосмотр и т.д., чтобы пассажиры были в безопасности.

Средняя з\п водителя такси на своем автомобиле от 4000 грн в неделю, все зависит от количества рабочих часов и дней.

Автопарк укомплектован самыми современными и новыми автомобилями, которые проходят осмотр на СТО, их вовремя «переобувают» по сезону, все водители с опытом не менее 5 лет, вежливые и воспитанные. Каждый пассажир такси застрахован, как в прочем и водитель, и автомобиль.

Выбирая услуги Экспресс-такси вы останетесь довольны как сервисом, так и состоянием автомобиля и уровнем комфорта.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально