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Где заказать деревянные окна в Москве и по всей России

Новости партнеров от 18.08.2018

Выполняя капитальный ремонт, большинство россиян производят замену старых советских окон на их металлопластиковых собратьев, совершая при этом огромную ошибку, ведь тем самым они себе обеспечивают себе «парниковый эффект» в доме или квартире.

Альтернативой металлопластиковым окнам давно стали качественные деревянные окна, которые имеют такой же механизм управления и модели https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/okna_sosna/, что и МП окна, только в отличие от них они «дышащие» и экологически чистые. Единственным недостатком таких окон является цена, они ощутимо дороже МП окон.

У компании Винчелли качественные деревянные она, изготовленные из сосны высшего сорта. Компания выбрала это сырье, так как:

— окна из сосен очень качественные, и в тоже время на 50% дешевле аналога из дуба и на 15% дешевле варианта из лиственницы;

— древесина сосны со временем темнеет, а не выгорает, что обусловлено большим содержанием смолы в этом сорте древесины;

— окна из сосны сохраняют до 95% тепла в помещении, в тоже время показатель МП не превышает 70%;

— такие окна имеют отличную звукоизоляцию;

— окна Винчелли комплектуются высококачественными стеклами от Guardian, которые можно подобрать под запрос клиента (с защитой от солнца или наоборот, с максимально светопроницаемостью, ударопрочные и т.д.).

— так как окна Винчелли производят по самым новым европейским технологиям с использованием качественного дерева и видов стекла, эти окна имеют такие свойства, как теплоизоляция, герметичность, стабильность геометрических форм и стильный внешний вид.

Заказать окна можно на сайте https://okna-vinchelli.ru/katalog/okna_sosna/, а также посетив их шоурум в Москве по адресу НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д 24, ТВК «ДЕКОР ЭКСПО» СТЕНД Г-19.

Средняя цена деревянного окна около 45 тысяч рублей (для двух или трехстворчатого окна).

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