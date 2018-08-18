Где заказать деревянные окна в Москве и по всей России

Выполняя капитальный ремонт, большинство россиян производят замену старых советских окон на их металлопластиковых собратьев, совершая при этом огромную ошибку, ведь тем самым они себе обеспечивают себе «парниковый эффект» в доме или квартире.



Альтернативой металлопластиковым окнам давно стали качественные деревянные окна, которые имеют такой же механизм управления и модели https://www.okna-vinchelli.ru/katalog/okna_sosna/, что и МП окна, только в отличие от них они «дышащие» и экологически чистые. Единственным недостатком таких окон является цена, они ощутимо дороже МП окон.



У компании Винчелли качественные деревянные она, изготовленные из сосны высшего сорта. Компания выбрала это сырье, так как:



— окна из сосен очень качественные, и в тоже время на 50% дешевле аналога из дуба и на 15% дешевле варианта из лиственницы;



— древесина сосны со временем темнеет, а не выгорает, что обусловлено большим содержанием смолы в этом сорте древесины;



— окна из сосны сохраняют до 95% тепла в помещении, в тоже время показатель МП не превышает 70%;



— такие окна имеют отличную звукоизоляцию;



— окна Винчелли комплектуются высококачественными стеклами от Guardian, которые можно подобрать под запрос клиента (с защитой от солнца или наоборот, с максимально светопроницаемостью, ударопрочные и т.д.).



— так как окна Винчелли производят по самым новым европейским технологиям с использованием качественного дерева и видов стекла, эти окна имеют такие свойства, как теплоизоляция, герметичность, стабильность геометрических форм и стильный внешний вид.



Заказать окна можно на сайте https://okna-vinchelli.ru/katalog/okna_sosna/, а также посетив их шоурум в Москве по адресу НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д 24, ТВК «ДЕКОР ЭКСПО» СТЕНД Г-19.



Средняя цена деревянного окна около 45 тысяч рублей (для двух или трехстворчатого окна).