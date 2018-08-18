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Где заказать качественную печать в Москве

Новости партнеров от 18.08.2018

Качественная брендированная продукция, которая включает в себя чашки, блокноты, ручки, ежедневники, флешки, фирменные календари и прочая полиграфия, очень важны для бизнеса и имиджа компании. Брендированные подарки и сувениры вручают сотрудникам, партнерам, гостям выставки. Участникам промоакций и т.д. Это повышает узнаваемость бренда, является элементом корпоративной культуры, и может заменить визитку. Например, маркетинговые исследования показали, что если магазин упаковывает свой товар в фирменный пакет, вкладывает в него визитку, флайер и календарик, то в нашей стране «выживет» только пакет и календарь, и сразу понятно, что деньги стоит тратить именно на брендированные полезности, а не на сотни флайеров.

На каталоги и прайсы имеет смысл вкладывать деньги только при условии, что вы делаете ставку в первую очередь на опт, и лишь потом на розницу.

Одним из главных условий «срабатывания» фирменных брендированных вещей – это качество печати. Чтобы заказать печать высокого качества, которая будет выполнена отличными мастерами точно в срок за адекватные деньги, стоит обратиться в типографию Буланти https://pechat-moskva.su/. Компания существует с 2012 года и выполняет любые заказы на печать:

— цифровая печать;

— ультрафиолетовая печать;

— печать тиснением;

— печать на вещах.

Весь персонал – это опытные мастера, готовые выполнить работу точно в срок, с учетом всех нюансов и согласно условиям заказа.

Кроме того, компания предоставляет бесплатные пробники, чтобы заказчик мог оценить качество и определится с видом печати.

Срок выполнения небольшого заказа, например, напечатать 1000 визиток, не займет более получаса. Сложные работы, которые сначала появляются в 3Д варианте или дизайнерском проекте, могут выполнятся несколько дней (львиная доля разработка и одобрение проекта).

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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