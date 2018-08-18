Где заказать качественную печать в Москве

Качественная брендированная продукция, которая включает в себя чашки, блокноты, ручки, ежедневники, флешки, фирменные календари и прочая полиграфия, очень важны для бизнеса и имиджа компании. Брендированные подарки и сувениры вручают сотрудникам, партнерам, гостям выставки. Участникам промоакций и т.д. Это повышает узнаваемость бренда, является элементом корпоративной культуры, и может заменить визитку. Например, маркетинговые исследования показали, что если магазин упаковывает свой товар в фирменный пакет, вкладывает в него визитку, флайер и календарик, то в нашей стране «выживет» только пакет и календарь, и сразу понятно, что деньги стоит тратить именно на брендированные полезности, а не на сотни флайеров.



На каталоги и прайсы имеет смысл вкладывать деньги только при условии, что вы делаете ставку в первую очередь на опт, и лишь потом на розницу.



Одним из главных условий «срабатывания» фирменных брендированных вещей – это качество печати. Чтобы заказать печать высокого качества, которая будет выполнена отличными мастерами точно в срок за адекватные деньги, стоит обратиться в типографию Буланти https://pechat-moskva.su/. Компания существует с 2012 года и выполняет любые заказы на печать:



— цифровая печать;



— ультрафиолетовая печать;



— печать тиснением;



— печать на вещах.



Весь персонал – это опытные мастера, готовые выполнить работу точно в срок, с учетом всех нюансов и согласно условиям заказа.



Кроме того, компания предоставляет бесплатные пробники, чтобы заказчик мог оценить качество и определится с видом печати.



Срок выполнения небольшого заказа, например, напечатать 1000 визиток, не займет более получаса. Сложные работы, которые сначала появляются в 3Д варианте или дизайнерском проекте, могут выполнятся несколько дней (львиная доля разработка и одобрение проекта).