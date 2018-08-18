Как продать арестованный автомобиль с выгодой для себя

Бывают ситуации, когда из-за догов по кредиту или ипотеке, вороха неоплаченных штрафов или коммуналки, долгов по алиментам или судебному решению, ваш автомобиль попадает под арест. Арестовать имущество, и в том числе автомобиль могут только приставы, исполнительные службы по решению суда (имея на руках постановление), а также таможенные органы.



Что будет с арестованным имуществом.



Если должник не может оплатить задолженность, его имущество продадут, а деньги пустят на погашение долга. Если сможет погасить долг в установленный срок, имущество возвращают законному владельцу.



В случае продажи арестованного автомобиля «с молотка» он продается гораздо ниже своей рыночной стоимости, а значит должник терпит дополнительный убыток. Единственным выходом будет обращение в специальную фирму, которая занимается выкупом арестованных автомобилей, например, в эту http://avtovikup-mo.ru/arestavto.html. В таком случае появляется возможность продать автомобиль через эту фирму на более выгодных условиях, чем может предложить исполнительная служба или приставы.



Продажа автомобиля фирме, которая скупает арестованные машины имеет ряд преимуществ:



— быстрая сделка, обычно до 40 минут;



— сумма продажи выше той, что предложили приставы;



— автомобиль проходит предпродажный осмотр и экспертизу за счет фирмы;



— быстрое получение денег, обычно сразу после подписания сторонами договора о продаже автомобиля;



— можно продать автомобиль в любом состоянии;



— заявки на выкуп принимаются 24/7, о времени подписания сделки можно договориться с менеджером.



Для продажи автомобиля фирме нужно:



— иметь при себе оригинал и копию паспорта;



— свидетельство о регистрации автомобиля в ГБДД, если он еще на учете;



— техпаспорт машины (ПТС);



— если продажа идет через посредника, то доверенность на продажу автомобиля.