Где заказать разработку оригинального сайта для вашего бизнеса

Каким бы видом бизнеса вы не занимаетесь-вам нужен сайт. Продаете что-то — значит нужен интернет-магазин или сайт-витрина с прайсом (который можно скачать), проводите мероприятия, тренинги, обучение персонала или акции – вам нужен лендинг, вы хотите улучшить имидж компании – закажите сайт-визитку.



При этом не стоит экономить, заказывая сайт, «склёпанный на коленке» с использованием Тильды или Викс, или слепленный на дешевом шаблоне. Лучше заказать классный и оригинальный сайт, который будет справляться с поставленными задачами, привлекать внимание и его легко будет вывести в топ показов.



Обратившись к профессионалам, например, http://site-m.kiev.ua/, вы получите высококлассное обслуживание, а именно:



— предварительную консультацию (и аудит старого сайта на предмет, что было хорошо, а что нет, и почему ваш сайт был именно таким, т.е. почему вы считали, что он эффективен, а теперь так не считаете);



— вам подберут оптимальный вариант, т.е. вам никто не будет предлагать многокомпонентный сайт, если вам нужен лендиг или сайт-одностраничник;



— дизайн сайта будет выполнен с учетом фирменного стиля компании, брендбука и т.д.;



— вам передадут все права, и ваши админы смогут самостоятельно вносить правки и наполнять сайт контентом.



Кроме того, у https://site-m.kiev.ua/ можно заказать контекстную рекламу (как для социальных сетей, так и обычную), что позволит еще более эффективно продавать ваши товары и услуги, увеличит степень узнаваемости бренда, увеличит конверсию сайта).



Заказывать новый сайт или лендинг стоит, если планируется:



— ребрендинг бренда (например, МТС стал Водафон, меняется логотип, рекламная концепция и слоган);



— смена логотипа или упаковки (чтобы не потерять лояльных клиентов);



— смена имиджа компании или продукта;



— появление в рекламе «корпоративного героя» (кролик в Несквик, человечек в мистер Проппер);



— выводится новый товар или зонтичный бренд (Корона и Корона Спокуса, а затем Корона Интернца, Корона МаксФан).



Наличие профессионально сделанного, удобного и красивого сайта позволяет привлечь внимание клиентов, улучшить показатели продаж и сделать имя компании более известным.