Что нужно для правильного наращивания ресниц

Бьюти-индустрия на сегодня одна из самых востребованных и быстро развивающихся сфер бизнеса. Парикмахеры, мастера маникюра и педикюра, мастера нейл дизайна (наращивание ногтей, лепка, дизайн акрилом, покрытие гель-лаками, рисунки, стемпинг и т.д.), косметологи, визажисты, бровисты и специалисты по наращиванию волос, ресниц и прочие творцы прекрасного востребованы как никогда.

Независимо от того, решили вы стать профи в сфере наращивания ресниц или делать эту процедуру только себе и подружкам, важно знать, где купить все необходимое для работы, ведь обучение и практика — это только 50% успеха, вторые 50% это качественные материалы.

Клей и ресницы на ленте для наращивания стоит покупать лишь у проверенных поставщиков или интернет-магазинов, и только известных брендов. Так вы защите своих клиенток т вероятности аллергии или раздражения. Выбирая ресницы для наращивания, берите несколько видов, начиная от синтетики и заканчивая меховыми. Есть те клиентки, которые носят исключительно синтетику, а есть любительницы норковых, поэтому лучше иметь несколько вариантов. Обязательно купите ресницы-пучки, которые носят один –два дня. Есть те клиентки, которые хотят выглядеть шикарно на фотосессии или мероприятии, но в обычной жизни не любят наращённые ресницы, им как раз подойдет «одноразовый» вариант, тем более, что он бюджетнее. Если вы планируете работать с клиентками от 15 лет, то тут не обойтись без цветных ресниц и страз, которые клеят на основание ресниц. Позабудьтесь об удобной кушетке или специальном кресле с подголовником для работы. А также обзаведитесь специальной светодиодной лампой и увеличительной лупой для более точной работы. Все материалы, которые вы будете использовать в работе должны иметь сертификат качества и регистрацию на территории РФ, а если производитель заявляет, что товар произведен в Европе, то и маркировку СЕ.

Такой подход обеспечит вам доход и постоянных благодарных клиенток.