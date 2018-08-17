Почему санация Бинбанка прошла успешно и с опережением графика

Все, кто пророчил неудачу команде Бинбанк Шишханов и говорил о том, что правительство приберет банк к рукам лишь для того, чтобы опробовать новый способ давления на банковскую систему, сегодня могут только наблюдать оглушительный успех гениального управленца и бизнесмена Михаила Шишханова. Как стало известно, процесс оздоровления Бинбанка был завершен с опережением, все обязательства перед Центробанком Совет директоров Бинбанка выполнил за пять месяцев вместо запланированных восьми.
Что же позволило достичь столь ошеломительных результатов за короткий срок:
— слаженная работа временной администрации и бывших акционеров БинБанка;
— выверенная и продуманная стратегия оздоровления и списания долгов;
— эффективное руководство Шишханова;
— вливание 70 млрд. рублей личных средств Михаила Шишханова в банк;
— то, что процесс санации был начат тогда, когда банк занимал 11 строчку в рейтинге самых крупных банков России, что означало только появление первых звоночков кризиса, в отличие от откровенно проблемных «ФК-Открытие» и Промсвязьбанка.
— списание субординированных обязательств банка на 226 млн.долларов;
— быстрая и беспроблемная передача управления в руки временной администрации;
— лояльность акционеров и Шишханова к процессу санации и решениям администрации.
В итоге санация закончилась досрочно, банк занял 13 место в рейтинге по объему активов, уменьшил портфель проблемных кредитов и увеличил пакет долгосрочных инвестиций. Кроме того, благодаря активному сотрудничеству с Центробанком, он сохранил репутацию надежного партнера, поэтому клиенты были лояльны к процедуре и удалось избежать массового изъятия денег с депозитов и основных счетов.