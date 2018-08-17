Почему Бинбанк перешел под госконтроль и как это отразится на банковской системе

Современная банковская система России вполне устойчива и регулируется набором уже опробованных законодательных актов и инструментов, одним из которых является санация.



Как показал мировой банковский кризис, для того, чтобы обрушить экономику страны достаточно обвалить несколько крупных банков, поэтому в мировой практика санация – это отличное решение, которое позволяет оздоровить всю систему и не допустить паники. Паникующие клиенты и вкладчики, опустошающие свои счета, депозиты и банкоматы, способны обвалить банк лучше любого кризиса.



Поэтому российское правительство старается не допускать кризисных явлений в столь чувствительной к настроениям клиентов системе, и поэтому процессу санации может подвергнуться любой банк, у которого будут обнаружены первичные проявления кризиса.



Так было с Бинбанком, бывшим владельцем которого является Михаил Шишханов, когда банк занимал 11 место в рейтинге. В тот период сам Шишханов влил в банк более 70 млрд.рублей собственных средств, чтобы ускорить процесс оздоровления банка, а когда этого оказалось недостаточно, к процессу санации подключилось правительство., были вынуждены признать, что действия как самого



Некоторые банкиры восприняли это как угрозу и дополнительный контроль за деятельностью банков, но пронаблюдав процедуру с стороны, что связка Шишханов Бинбанк и правительство сработала на отлично, банк увеличил свои активы, уменьшил проблемный кредитный портфели и увеличил инвестиционный, что еще даст позитивный эффект в будущем.



Были те, кто пытался заявить, что таким образом государство пытается узаконить и прикрыть рейдерский захват банка (приводи в пример украинский ПриватБанк, «отжатый» правительством Яценюка у Коломойского), но после того, как первый этап оздоровления провел сам Шишханов за собственные 70 млрд.рублей, злопыхатели успокоились.



Будут ли еще банки, которые «приберет к рукам» правительство России, неизвестно. Но если возникнет необходимость поддержать банк, который активно влияет на всю систему, то конечно, санация снова будет проведена.