Необычная санация БинБанка и ее результаты

К процессу санации как способу спасения банков уже давно привыкли как в России, так и во всем мире. Но обычно этот процесс идет через Центробанк и больше никто в процесс не вмешивается. В 2018 году в России решили рискнуть и провести санацию по новому сценарию, добавив еще одно действующее лицо – Фонд консолидации банковской сферы. Новый сценарий предполагает достаточно длительный процесс восстановления банков-банкротов (до 2х лет), командную работу Совета директоров, временной администрации и бывших акционеров над спасением банка.



Именно такой новаторский вариант санации был опробован на БинБанке.



О вмешательстве в дела банка попросил его тогдашний владелец – Михаил Шишханов, который на тот момент уже вложил дополнительно 70 млрд. рублей в оздоровление банка, находившегося в тот период на 11 месте в рейтинге крупнейших банков.



Когда запустился процесс оздоровления, были списаны субординированные обязательства на сумму 226 млн. долларов, оптимизирована работа всего банка, повышена его эффективность.



Над новой стратегией поработал как сам Шишханов, так и временная администрация и даже бывшие акционеры, в результате внедрения которой процесс санации завершили на 3 месяца раньше, чем планировалось, за очень короткий срок – пять месяцев. Итогом усилий стало 13 место в рейтинге банков по величине активов.



Для того, чтобы снизить панику среди вкладчиков и не допустить массового изъятия депозитов, весь процесс шел максимально прозрачно, в СМИ постоянно освещались все этапы процесса оздоровления БинБанка https://1prime.ru/finance/20180529/828878514.html, а вкладчики получали отчет о состоянии дел и возможности изъятия средств. Благодаря этому было изъято не более 10% всех вкладов, в том числе и депозитов.



Вот так быстро, прозрачно и эффективно прошла санация БинБанка, результатом которой явился прирост активов и 13 место в рейтинге по величине активов, а это для кризисного банка великолепный результат.