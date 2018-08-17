Как Михаилу Шишханову удалось сделать санацию инструментом повышения эффективности банка

Как только коммерческий банк начинает терять устойчивость и его риски начинают перевешивать его прибыльность, в банковской системе его начинают считать проблемным и находящимся на грани кризиса. Так было и с БинБанком, который занимал 11 место в рейтинге крупнейших банков и все равно ему пришлось пройти процедуру санации.



Одновременно с ним эту процедуру проходили банки, находящиеся на грани банкротства, поэтому в финансовых кругах начали оговаривать, что процедура санации это такой себе рычаг управления и давления. Но это не так.



Во-первых, о санации БинБанка Шишханов попросил сам, подробнее здесь https://www.msk.kp.ru/daily/26833/3873556/, что позволило привлечь дополнительные средства на оздоровление банка и избежать сопротивления как персонала, так и акционеров появлению временной администрации.



Во-вторых, Совет директоров четко придерживался стратегии, которую разработала временная администрация вместе с Шишхановым, что позволило закончить санацию в рекордно короткие пять месяцев, вместо отведенных Центробанком восьми.



В-третьих, Шишханов «влил» в банк 70 млрд. рублей личных средств для ускорения прохождение процедуры санации.



Процедура санации проходила по новому сценарию, через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), который подразумевает двухлетний процесс оздоровления. И пример БинБанка показывает, что процедуру можно пройти быстро и эффективно при верном руководстве. Только вот остается вопрос – где же всем проблемным банкам найти своего Шишханова?



В-четвертых, для повышения эффективности банка был увеличены его активы и инвестиционный пакет, уменьшен портфель проблемных кредитов и рисков.



В результате банк занял 13 место по размеру активов, что означает, что санация прошла эффективно.