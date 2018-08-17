Почему Михаил Шишханов попросил о санации БинБанка и что из этого вышло

Не так давно банковскую сферу потрясла новость о том, что владелец БинБанка сам попроси о проведении процесса санации, обратившись в Банк России.



О причинах и результатах более подробно можно прочитать здесь http://www.aif.ru/money/company/vernut_doverie_mikail_shishhanov_pomog_ozdorovleniyu_binbanka, а мы рассмотрим что же получилось в результате.



Поняв, что в банке есть риск возникновения кризиса и резкого снижения прибыльности, владелец БинБанка решил влить в банк свои личные средства на сумму 70 млрд. рублей, но это не решило проблему, а лишь дало необходимую отсрочку, чтобы попросить помощи у государства.



Так, 11-й из крупнейших банков начал прохождения процесса оздоровления и повышения своей эффективности.



Во-первых, банк списал долги на сумму 221 млн. долларов по субординированным обязательствам.



Во-вторых, новая управленческая команда тесно сотрудничала с Михаилом Шишхановым для разработки новой стратегии, определения слабых мест и приоритетных целей, а также быстрого внедрения их в жизнь.



Благодаря тому, что Шишханов сам привлек Фонд консолидации банковской сферы для проведения санации, все решения ФКС принимались спокойно, и к появлению временной администрации отнеслись спокойно, с долей сдержанного оптимизма.



Третьим важным аспектом было то, что временная администрация, бывшие акционеры, Совет директоров и сам Михаил Шишханов работали как единая система, претворяя в жизнь план по спасению банка. Итогом их усилий стало завершение процесса санации за 5 месяцев, вместо отведенных им Центробанком 8 месяцев, и это рекордный результат, так как санация через ФКБС подразумевает, что процесс будет длится два года (имеется в виду срок для банка-банкрота).



Таким образом, дальновидность бывшего владельца, командная работа управленцев и четкое следование плану на всех этапах, позволило избежать конфликтов и нерациональной траты ресурсов, что в свою очередь позволило БинБанку занять 13е место по размеру активов после санации.