Где заказать вкусную пиццу в Казани с доставкой

Наверное, самый популярный и вкусный фастфуд, который существует в мире – это пицца. На сегодня существует более сотни рецептов этого блюда, и у каждой хозяйки есть свой «фирменный» рецепт пиццы.



У большинства кафе и ресторанов в меню также есть пицца, и даже если это всем известная «Маргарита» или «Четыре сыра», то в каждом заведении это будет своя неповторимая вариация на тему классического рецепта.



Поэтому найти вкусную пиццу – задача не простая, а если еще быстрая доставка нужна, то придется перепробовать разные доставки или заказать у Пицца Казань.



Здесь огромный выбор пиццы:



— классические рецепты (Маргарита, Салями), которые давно полюбились посетителям кафе и ресторанов;



— с морепродуктами (Морская), для тех, кто не мыслит себе жизни без даров моря;



— модная (Цезарь, Прошуто), чей вкус покоряет с первого кусочка,



— мясные (Цыпленок, Охотничья, 2 берега), которые обожают все без исключения мужчины.



Пицца упакована в коробки и доставляется курьером в термосумке, что позволяет ей оставаться горячей и ароматной. Вес каждой пиццы 500 грамм, цена пиццы начинается от 280 рублей (Маргарит) и заканчивается 400 рублями (Морская), диаметр пиццы 32 см.



Кроме того, в Лидер Пицца можно заказать ролы и сеты, приготовленные из свежайшей рыбы, сыра и риса. Здесь есть и любимые всеми роллы Дракон и Калифорния, и запечённые роллы, и горячие роллы, а такие сеты, как Казахстан или Хит Премиум идеально подойдут для застолья.



Для тех, кто разбирается в японской кухне, Лидер Пицца может предложить нежнейшие суши и неповторимые гунканы, которые ценят за их яркий и оригинальный вкус.



Кроме того, наши повара могут приготовить специальные фирменные роллы для тех, кто на диете – роллы «Фитнес», порадовать любителей рыбы роскошными фирменными роллами с угрем, лососем или крабом на выбор.