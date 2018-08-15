Как сделать музейную экспозицию из домашней коллекции

Вы коллекционируете какие-либо вещи и сталкиваетесь с проблемой их хранения и демонстрации? Наверное, вы уже пытались выставлять их на обычных полках, может, даже что-то специально мастерили или использовали домашнюю мебель… Но часто любой из этих способов не до конца удовлетворяет коллекционера: экспонаты то и дело падают с полок, с ними играют дети, а супруги сердятся за то, что этими вещами занят сервант в гостиной. Избавьтесь от этих проблем – закажите для своей коллекции специальный настенный шкафчик со стеклянной дверцей. Компания «Домашний Музей» изготавливает красивые витрины для удобного и аккуратного хранения любых собраний.

Это могут быть модели транспорта, ножи, часы, бокалы, куклы, ордена и даже минералы. Витрина выглядит как музейная экспозиция: закрыта дверцей со стеклом, украшена картинным багетом. Она может закрываться на замок и подсвечиваться изнутри. Корпус из шпона или ЛДСП, и его оттенок можно выбрать при заказе, как и цвет экспозиционного полотна. Что же касается способа фиксации предметов, то это могут быть полочки или невидимые магнитные крепления. Вы сами выбираете порядок расстановки и тем самым формируете привлекательную экспозицию.

Преимущества специальных домашних витрин

Когда вы разместите экспонаты в одном, предназначенном для этого месте, вы вздохнете с облегчением: наконец-то они будут храниться как положено. К тому же, они станут доступны для осмотра всем желающим, потому что эту витрину можно расположить на стене в прихожей или гостиной. Наконец, предметы будут защищены от оседания пыли и случайного повреждения или падения.

Витрины делаются индивидуально на заказ – после того как покупатель выберет в заявке на сайте все подходящие ему параметры по цветам, материалам и комплектации. Выполнена витрина может быть в любом стиле. Выбор оформления зависит от тематики коллекции, а также от личных предпочтений заказчика. Также хорошо, если декор витрины перекликается с дизайном интерьера и все элементы к комнате выглядят как единая композиция.

Изготовление занимает от 2 до 3 недель. Заказать витрину может житель любого населенного пункта России – изделия доставляются на дом во все регионы. Оплатить можно банковским переводом, пластиковой картой, наличными при получении. Вы получите изделие высокого заводского качества с гарантией. Компания «Домашний Музей» радует коллекционеров всей страны своими витринами уже 10 лет и гарантирует удовлетворение вкусов и потребностей каждого покупателя.