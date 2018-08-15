:

Arrow
Arrow
Slider

Аккредитация

Что такое шторы «Маркиза»?

Новости партнеров от 15.08.2018

Одним из способов украсить интерьер, сделать более уютной гостиную или придать вид будуара спальне, являются шторы и портьеры.

Одним из самых эффектных видов штор являются шторы Маркиза, которые выполняются из эффектных тканей (муслин, атлас, органза, бархат, муар) с мягкими складками, напоминающими фестоны на скатерти.

Шторы маркизы или французские шторы, представляют собой элемент интерьера, выполненный из легкой ткани с ниспадающими складками и имеющий обязательные элементы:

— легка «летящая» ткань, которая легко драпируется в складки;

— текстильная тесьма, которую пускают по низу шторы, формируя складки;

— декоративные элементы, например, бахрому, стразы или бусины.

Французские шторы могут выполнять декоративную функцию, тогда они выполняются из полупрозрачных тканей и не смогут защитить от света, а могут быть вполне функциональными портьерами, но тогда они изготавливаются из бархата или атласа.

Нюансом этой модели штор является механизм их «поднятия» в верх, как у жалюзи. Их, конечно, можно сдвигать в право или лево, но тогда окно останется без декора. Поэтому они скорее декоративный элемент для дома или театра, салона красоты или стильного магазинчика, но не для офиса или школьного класса.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально