Что такое шторы «Маркиза»?

Одним из способов украсить интерьер, сделать более уютной гостиную или придать вид будуара спальне, являются шторы и портьеры.

Одним из самых эффектных видов штор являются шторы Маркиза, которые выполняются из эффектных тканей (муслин, атлас, органза, бархат, муар) с мягкими складками, напоминающими фестоны на скатерти.

Шторы маркизы или французские шторы, представляют собой элемент интерьера, выполненный из легкой ткани с ниспадающими складками и имеющий обязательные элементы:

— легка «летящая» ткань, которая легко драпируется в складки;

— текстильная тесьма, которую пускают по низу шторы, формируя складки;

— декоративные элементы, например, бахрому, стразы или бусины.

Французские шторы могут выполнять декоративную функцию, тогда они выполняются из полупрозрачных тканей и не смогут защитить от света, а могут быть вполне функциональными портьерами, но тогда они изготавливаются из бархата или атласа.

Нюансом этой модели штор является механизм их «поднятия» в верх, как у жалюзи. Их, конечно, можно сдвигать в право или лево, но тогда окно останется без декора. Поэтому они скорее декоративный элемент для дома или театра, салона красоты или стильного магазинчика, но не для офиса или школьного класса.