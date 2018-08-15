Где починить рефрижератор?

Одна из самых востребованных услуг на рынке грузоперевозок это перевозки скоропортящегося товара, нуждающегося в заморозке или охлаждении. Такие перевозки осуществляют на рефрижераторах и специальных грузовых автомобилях со специальным оборудованием. Выход из строя такого автомобиля -это проблема для бизнеса в целом, а если это случилось в процессе доставки груза, то это может означать потерю груза и денег, а значит убытки с обоих сторон.
Для того, чтобы такая проблема не возникла или для быстрого ремонта такого автомобиля, можно обратится в сервисный центр Унитрек http://unitrek.ru/, который специализируется на ремонте грузовых автомобилей и рефрижераторов.
Компания Унитрек имеет сертификаты на обслуживание холодильных установок фирм Thermo King, Carrier, Zanotti и др
Кроме ремонта, сервисный центр может провести всю необходимую диагностику и профилактику, чтобы исключить вероятность поломки в пути.
Кроме этого, Унитрек предоставляет услуги по установке видеонаблюдения на автомобилях с целью обеспечения безопасности и водителей, и грузов.
Почему стоит выбрать именно сервисный центр Унитрек:
— можно проходить сервисное обслуживание;
— подробная компьютерная диагностика состояния автомобиля и рефрижератора;
— быстрый и качественный ремонт с гарантией на все детали и выполненные работы;
— тестирование всей отремонтированной техники;
— установка видеонаблюдения;
— адекватные цены.
Корпоративные и постоянные клиенты получают скидку на обслуживание.
Средняя стоимость ремонта рефрижератора около 4000 рублей, но все зависит от степени износа, чем старше, тем дороже. Цена ремонта грузового автомобиля зависит от поломки и может быть и 5000 рублей, и 50 000 рублей.