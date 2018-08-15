Как выбрать надежного поставщика запчастей на автомобиль

Поиск надежного поставщика задача не простая и от того, на сколько хорошо она будет решена, может зависеть качество ремонта автомобиля или даже всего бизнеса.

Например, выбирая, где купить тормозные колодки на автомобиль в Харькове, вы можете воспользоваться авторынком, интернет-магазинами и оф-лайн магазинами, но это вовсе не значит, что останетесь довольны покупкой или сотрудничеством.

Выбирая поставщика, обратите внимание на:

— гарантии (должна быть гарантия от производителя от 1 года и 14 ней гарантии обмена или возврата от продавца);

— широки ассортимент и известные производители;

— новые оригинальные детали;

— прозрачная система оплаты;

— доставка любой транспортной службой по желанию клиента;

— сроки обработки заказов, отправки и доставки (не должен превышать 3 рабочих дня).

Одним из таких поставщиков является ukrparts.com.ua, который не только поставляет оригинальные запчасти с гарантией качества, но и имеет сеть собственных СТО.

Заказ можно оформить на сайте или по телефону. Оплатить заказ можно на сайте, наложенным платежом или наличными при самовывозе или курьеру. Доставка осуществляется Новой почтой или другой компанией по желанию клиента.