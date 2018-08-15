Салона красоты с нуля – это реально!

Написание бизнес-плана является неотъемлемой частью трудоемкого процесса при желании открыть свое дело, свой бьюти-бизнес. Составив план, можно сориентироваться и определить проблемы, с которыми столкнется ваш бизнес, и определить пути их решения. Допустим, вы решили для себя открыть новый салон красоты. Для начала потребуется бизнес план открытия салона красоты. Не секрет, что его написание – процесс трудоемкий. Существуют разные подходы в написании бизнес-плана. Можно выделить общие основные стадии:



● На первоначальном этапе потребуется создать резюме будущего предприятия: здесь стоит отметить, для чего создается данный салон, цели и методы их достижения. Резюме – это начальное знакомство инвесторов с вашими идеями, некая реклама. Нужно постараться заинтересовать читающего, в противном случае дальше данного раздела бизнес-плана никто читать не будет. Составляется резюме обычно в последнюю очередь, после написания всего текста плана. Помните, что Школа Космотрейд всегда находится под рукой, обратившись к специалистам, вы сможете получить любую интересующую информацию по написанию бизнес-плана.



● На втором этапе описывается главная идея проекта, стратегия развития салона красоты, оценка сильных и слабых сторон предприятия и уровень значимости на рынке. Важным моментом на данном этапе является детальный анализ действий конкурента и создание собственных стратегий. Делая максимальный акцент на значимости вашего салона красоты, вы тем самым зарабатываете репутацию своему заведению.

● Третий этап: здесь стоит определиться, какие услуги будут предоставляться в вашем бьюти-салоне, описать сам рабочий процесс, контроль качества и, конечно, произвести расчет капиталовложений. Следует упомянуть поставщиков продукции для салона, это немаловажно.



● Четвертый этап подразумевает подробное описание того, как будет работать ваш салон красоты. Стоит указать структуру предприятия: будете ли вы работать самостоятельно, либо понадобится штат квалифицированных сотрудников. Во втором случае стоит распределить полномочия и обязанности между сотрудниками.



● Пятый этап, завершающий — очень важный при составлении бизнес-плана: это прогноз возможных рисков и потерь. Следует произвести оценку затрат, рассчитать себестоимость предлагаемых услуг, оборудования, спрогнозировать степень возможных рисков. И при этом определить, из каких ресурсов будет формироваться ваш доход и расход. Не стоит забывать про рекламу, ведь она играет весомую роль в создании успешного бизнеса. Составление детальных расчетов поможет ответить на вопрос: «По карману ли данный бизнес?».

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Создание бизнес-плана, как упоминалось ранее, процесс трудоемкий. Не стоит переживать, если у вас нет пока накопленного опыта в этой сфере. Обратившись в Бизнес-Школу Космотрейд, вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь квалифицированных специалистов в сфере бьюти-салонов.



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