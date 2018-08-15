Где заказать дизайнерский фотоальбом

Цифровые технологии вытеснили из нашей жизни обычные полароиды и фотоаппараты, и распечатывать фотографии стало не модно, да и ненужно, если можно купить цифровую рамку, которая будет транслировать снимки сколько угодно. В тоже время. Старшие поколения так и не избавились от своей люби к «бумажным» фото и фотоальбомам, да и свадебные и памятные фото иногда хочется подержать в руках. Кроме того, так всеми любимые цифровые носители в любой момент могут стать жертвой вируса, и вы лишитесь любимых фотографий.

Существует еще вариант фотокниги, заменившей привычный альбом, но цена их такова, что заказывают их на свадьбу или юбилей, и есть они не у всех.

Альтернативой обычным бюджетным невыразительным альбомчикам для фотографий может стать стильный и дорогой дизайнерский альбом для фотографий, который прослужит долгие годы и его не стыдно показать ни детям, ни гостям.

Заказать такой фотоальбом и оценить ассортимент можно на сайте типографии Буланти https://kozhanyj-fotoalbom.ru/, где представлена вся цветовая гамма изделий.

Альбом имеет очень эффектную обложку, выполненную из итальянской кожи или кожзама, может быть украшен тиснением, принтом или позолотой. На обложке можно выполнить дарственную надпись или поздравление по желанию клиента.

Также можно выбрать варианты «начинки», в зависимости от того, хотите вы вкладывать фото или наклеивать, а также от размера фотографий.

Если вы хотите заказать такой альбом на подарок, то лучше выбрать универсальный альбом, куда можно вложить или наклеить фотографии разных размеров.

Размеры фотоальбома 370х270 мм, украшены авторским тиснением и дизайнерской бумагой, могут иметь обложку как из кожзама – цена около 5000 рублей, с кожаной обложкой около 7000 рублей.