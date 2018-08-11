История модного дома Шанель и его первом аромате

Духи – невидимый, но по-настоящему незабываемый модный аксессуар, предупреждающий о появлении женщины, а также напоминающий о ней, когда она ушла. Так считала прелестная Коко Шанель, основавшая дом моды в Париже и оказавшего огромное влияние как на моду ХХ-го века, так и на парфюмерное творчество.

В коллекции Chanel не найти незаметных ароматов. Буквально каждый при выходе становится сенсацией, а по прошествии нескольких лет превращается в классику. Бренд десятилетиями диктует моду, талантливо отражает и даже предугадывает ее тенденции. Каждые духи Шанель, заключенные в лаконичные флаконы, обладающие минималистичными палитрами и идеально выверенными пирамидами, словно отражение образа великой Коко – лучшие друзья элегантных современных красавиц!

Немного об истории модного дома и его первом аромате

Годом появления дома Шанель считается 1908-й. Поначалу компания, основанная Габриэль Шанель, занималась производством одежды и предметов роскоши, которые распространялись через фирменные бутики по миру. История же появления ароматов бренда столь же эксцентрична, как и личность его основательницы.

Достигнув громкого успеха благодаря своей линии одежды, Мадмуазель Коко решила дополнить женские образы своими ароматами. В 1921-м году она дала поручение «носу» Эрнесту Бо, некогда служившему при царском дворе в России, создать необычайно притягательный искусственный аромат, олицетворявший запах Женщины. Она полагала, что стандартный, чисто цветочный запах – только один из ароматов представительницы слабого пола, однако, не основной. И месяцы попыток позволили создать действительно уникальный парфюм, положивший начало великой истории парфюмерии Шанель.

Легендарный №5

Коко было 38 лет, когда в 1921-вом вышли ее самые знаменитые духи Chanel №5. На долгие годы сохранив рецептуру и узнаваемый дизайн флакона, они наглядно отражают суть понятия «роскошная простота». Их появление в продаже было подобно взрыву. И мало, кто знал, что несколько месяцев назад дизайнеры изощрялись в создании вычурных флаконов и ломали головы над выдумыванием претенциозных названий. Стильная и сдержанная Коко и здесь проявила свойственный ей вкус и минимализм. Выбрав из 10 образчиков рецептуры духов 5-тый вариант, она дала столь же лаконичное название и самим духам.

Тогдашние модницы были в восторге от аромата. Его чувственно-дерзкое звучание настолько влюбило в себя целевую аудиторию, что по всей планете были созданы импровизированные фан-клубы духов. В них вступали все их счастливые обладательницы и те, кто мечтал их купить.

Женский, сладковатый, сексуальный, притягивающий мужчин запах… Говорить об этих великолепных духах можно бесконечно. И спустя десятилетия он завораживает своей красотой, становясь выбором женщин от 30-ти лет и старше, которые уверены в себе и точно знают, как сделать мужчину счастливым.

Далее вышло еще немало знаменитых ароматов модного дома для прекрасных дам, среди которых можно выделить:

утонченные духи №19 (1970);

переливающийся множеством ароматных граней парфюм Cristalle (1974);

сладко-чувственный Chanel Coco (1984);

созданный для молоденьких женщин Chanel Coco Mademoiselle (2001);

сладковатый Chanel Chance (2002);

освежающий Chanel Chance Eau Fraiche (2007);

радующий сочностью цитрусов Chanel Chance Eau Tendre (2010);

восточный аромат для зрелых леди Chanel Coco Noir (2012).

Тандем парфюмера Жака Польжа и дизайнера Карла Лагерфельда

После смерти Коко, скончавшейся в возрасте 87 лет, правление модным домом Chanel перешло в руки Карла Лагерфельда. Его верным «соратником» на посту стал талантливый «нос» Жак Польж (работал в компании с 1978-го года), создавший для Chanel аж 18 парфюмов! Не так давно он уступил место приемнику — родному сыну Оливье Польжу, который продолжает славные парфюмерные традиции компании.