Помощь во время обучения

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Новости партнеров от 11.08.2018

Ритм жизни современного студента такой, что он не всегда успевает ходить на пары и выполнять контрольные работы и РГЗ, что приводит к ощутимым проблемам в период сессии и госэкзаменов, когда задолженности по учебе дают о себе знать.

Для того, чтобы избежать подобных проблем с таким предметом, как теплотехника, студентам-технарям достаточно обратить внимание на специалиста, для которого задача по теплотехнике это семечки.

Наталья Брильёнова готова решить любые контрольные и задачи:

— по высшей математике;

— по теории вероятности;

— по сопромату;

— по электротехнике тоэ;

— по теплотехнике;

— по гидравлике;

— по теоретической механике;

— по экономике;

-по материаловедению;

— по физике;
по химии.

Принцип работы ее такой:

— вы высылаете ей задание, которое нужно решить с указанием сроков;

— она смотрит, может ли решить такое задание в заданные вами сроки, и если да, то говорит цену;

— после оплаты она выполняет работу и отправляет ее заказчику.

Наталья сотрудничает со студентами как из России, так и Украины. Связаться ней можно через ее сайт http://natalibrilenova.ru/, электронную почту, социальную сеть Вконтакте и по телефону.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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