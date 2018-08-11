Помощь во время обучения

Ритм жизни современного студента такой, что он не всегда успевает ходить на пары и выполнять контрольные работы и РГЗ, что приводит к ощутимым проблемам в период сессии и госэкзаменов, когда задолженности по учебе дают о себе знать.
Для того, чтобы избежать подобных проблем с таким предметом, как теплотехника, студентам-технарям достаточно обратить внимание на специалиста, для которого задача по теплотехнике это семечки.
Наталья Брильёнова готова решить любые контрольные и задачи:
— по высшей математике;
— по теории вероятности;
— по сопромату;
— по электротехнике тоэ;
— по теплотехнике;
— по гидравлике;
— по теоретической механике;
— по экономике;
-по материаловедению;
— по физике;
по химии.
Принцип работы ее такой:
— вы высылаете ей задание, которое нужно решить с указанием сроков;
— она смотрит, может ли решить такое задание в заданные вами сроки, и если да, то говорит цену;
— после оплаты она выполняет работу и отправляет ее заказчику.
Наталья сотрудничает со студентами как из России, так и Украины. Связаться ней можно через ее сайт http://natalibrilenova.ru/, электронную почту, социальную сеть Вконтакте и по телефону.