Поиск людей при помощи приложения

О том, что есть частные детективы и заем они нужны, мы знаем из американских фильмов и книг. Это создает впечатление, что частный детектив существо скорее мифическое, чем реальное, а ведь в обычной жизни бывают случаи, когда услуги его очень нужны.



На самом деле нанять частного детектива в Москве не сложно, достаточно обратиться в детективное агентство Марины Александровны http://syshik.com, что бы получить консультацию и заключить договор о найме.



Чаще всего в детективное агентство обращаются с целью разоблачить супружескую неверность, разыскать пропавшего человека или навести справки о будущих или действующих бизнес-партнерах.



Очень востребованы услуги по поиску людей, ведь страна огромная, и приезжающие из глубинки в Москву, иногда растворяются в огромном мегаполисе без следа. Частный детектив поможет отыскать такую пропажу, так как специалисты агентства уже 8 лет успешно ведут такие дела, и в опыте есть даже обнаружение человека, который не просто исчез, а даже сменил пол. Цена такой услуги от 25 000 рублей.



Кроме вышеперечисленного, детективы агентства предоставляют следующие услуги:



— сбор информации о физлицах и юрлицах;



— поиск должников и мошенников;



— проверка персонала;



— проверка контрагентов.



Сотрудники агентства гарантируют:



— конфиденциальность;



— профессионализм;



— достоверность информации;



— соблюдение нор этики и морали.