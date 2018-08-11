Поиск людей при помощи приложения

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Новости партнеров от 11.08.2018

О том, что есть частные детективы и заем они нужны, мы знаем из американских фильмов и книг. Это создает впечатление, что частный детектив существо скорее мифическое, чем реальное, а ведь в обычной жизни бывают случаи, когда услуги его очень нужны.

На самом деле нанять частного детектива в Москве не сложно, достаточно обратиться в детективное агентство Марины Александровны http://syshik.com, что бы получить консультацию и заключить договор о найме.

Чаще всего в детективное агентство обращаются с целью разоблачить супружескую неверность, разыскать пропавшего человека или навести справки о будущих или действующих бизнес-партнерах.

Очень востребованы услуги по поиску людей, ведь страна огромная, и приезжающие из глубинки в Москву, иногда растворяются в огромном мегаполисе без следа. Частный детектив поможет отыскать такую пропажу, так как специалисты агентства уже 8 лет успешно ведут такие дела, и в опыте есть даже обнаружение человека, который не просто исчез, а даже сменил пол. Цена такой услуги от 25 000 рублей.

Кроме вышеперечисленного, детективы агентства предоставляют следующие услуги:

— сбор информации о физлицах и юрлицах;

— поиск должников и мошенников;

— проверка персонала;

— проверка контрагентов.

Сотрудники агентства гарантируют:

— конфиденциальность;

— профессионализм;

— достоверность информации;

— соблюдение нор этики и морали.

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


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