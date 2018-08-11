Материалы для успешного бизнеса

Каждый предприниматель пребывает в постоянном поиске новых прибыльных направлений в бизнесе, постоянно изучает спрос для определения новых ниш, отслеживает новые технологии для развития новых направлений в производстве.



Одним из таких направлений на сегодня может стать производство пенополиуритана, в виду того, что его легко производить, а сфера применения очень широкая.



Применяют пенополиуретан в качестве термоизолятора, так как из-за своих физико-химических свойств он имеет очень низкую теплопроводность.



Получить его очень легко, если иметь оборудование для пенополиуретана, достаточно смешать несколько компонентов и смесь вспенивается и ее можно использовать.

Поэтому используют пенополиуритан двумя способами: распыляя на поверхность и заливая в формы для получения изделий конкретной формы и размера.

Сфера применения очень широкая: автомобилестроение, производство мебели, ландшафтный дизайн и дизайн интерьеров, ремонт и утепление зданий, теплоизоляция.

Такое широкое применение обусловлено достаточно низкой себестоимостью материалов.