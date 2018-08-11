Где можно приобрести мясо краба?

В нашей стране очень любят морепродукты, начиная от кальмаров, мидий и заканчивая крабами. Долгое время купить качественное мясо краба, а не «крабовые палочки» и сурими, которые некоторые производители выдавали за него, было проблемно. Но последние несколько лет крабовое мясо можно купить у компаний, которые поставляют морепродукты и другие деликатесы, как оптом, так и в розницу.

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Свежее и консервированное мясо краба используют при приготовлении роллов и гунканов, для приготовления изысканных салатов и даже просто как дополнительный источник белка и витаминов.



Этот продукт очень полезен из-за низкой калорийности (90 ккал на 100г) и высокого содержания витаминов и микроэлементов. Используют мясо краба и как афродизиак для мужчин – как и все морепродукты, он повышает потенцию.



Женщины ценят его за диетические свойства и косметический эффект, ведь он рекомендован в пищу всем, кто хочет похудеть, оздоровить кожу и омолодить весь организм.



Покупая мясо краба у компании Ирбис, вы гарантировано получаете оригинальный и полезный продукт, так как мясо законсервировано в собственном соку, а выловлены крабы в северной части Тихого океана методом дикого вылова крабовыми ловушками, а значит, это максимально здоровый продукт.