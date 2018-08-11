Какие шторы выбрать для квартиры?

Для тех, кто хочет придать изысканность и шик интерьеру, сделать его более строгим или неформальным, идеальным инструментом станут шторы и портьеры. Используя определенную цветовую гамму и материалы, можно добавить света и визуально расширить пространство. Шторы как элемент декора помогут расставить цветовые акценты в интерьере, нейтрализовать мрачный эффект от темной мебели, сделать унылую офисную обстановку более уютной.
Выбирая между готовыми шторами и пошивом их на заказ, многие выбирают вариант готовых штор, будучи уверенными, что это дешевле. На самом деле это не так, особенно, если вы хотите необычные или дизайнерские шторы, а также если есть необходимость обзавестись шторами нестандартных размеров.
Выбрав пошив штор в мастерской или ателье, вы сможете варьировать цену, выбрав модели и ткань, из которой изготовят ваш заказ.
В салоне Рози Блюз http://rosy-blues.ru вы можете заказать шторы:
— классические;
— австрийские;
— французские;
— римские;
— японские;
— веревочные;
— рулонные;
— бамбуковые.
Заказывая пошив штор, вы получите качественные изделия в четко оговоренные сроки, которые полностью будут соответствовать замерам и впишутся в интерьер.
Стоимость пошива от450 рублей за погонный метр, средняя цена готового изделия 700 рублей за погонный метр (с учетом цены ткани).