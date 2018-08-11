Какие шторы выбрать для квартиры?

Для тех, кто хочет придать изысканность и шик интерьеру, сделать его более строгим или неформальным, идеальным инструментом станут шторы и портьеры. Используя определенную цветовую гамму и материалы, можно добавить света и визуально расширить пространство. Шторы как элемент декора помогут расставить цветовые акценты в интерьере, нейтрализовать мрачный эффект от темной мебели, сделать унылую офисную обстановку более уютной.



Выбирая между готовыми шторами и пошивом их на заказ, многие выбирают вариант готовых штор, будучи уверенными, что это дешевле. На самом деле это не так, особенно, если вы хотите необычные или дизайнерские шторы, а также если есть необходимость обзавестись шторами нестандартных размеров.



Выбрав пошив штор в мастерской или ателье, вы сможете варьировать цену, выбрав модели и ткань, из которой изготовят ваш заказ.



В салоне Рози Блюз http://rosy-blues.ru вы можете заказать шторы:



— классические;



— австрийские;



— французские;



— римские;



— японские;



— веревочные;



— рулонные;



— бамбуковые.



Заказывая пошив штор, вы получите качественные изделия в четко оговоренные сроки, которые полностью будут соответствовать замерам и впишутся в интерьер.



Стоимость пошива от450 рублей за погонный метр, средняя цена готового изделия 700 рублей за погонный метр (с учетом цены ткани).