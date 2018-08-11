Где заказать фуршетные наборы в Москве

Фуршетные наборы – легкое решение для выездного мероприятия



Организация свадеб и любых других мероприятий, которые предполагают наличие большого числа гостей и застолья или фуршета, всегда дело непростое и трудоемкое. Для того, чтобы облегчить организацию праздника и обеспечить великолепное обслуживание, имеет смысл обратить внимание на фирмы, которые предоставляют услуги кейтеринга – выездного обслуживания праздников, которое включает в себя и готовку, и сервировку, и обслуживание гостей. Наиболее простое решение, которое может предложить такая фирма – это фуршетные наборы, которые составляются по сезону и могут компоноваться под любой бюджет.



Найм такого агентства или фирмы сразу же дает больше простора для маневра, ведь вам уже нет необходимости выбирать ресторан или ресторанно-гостиничный комплекс. Часто кейтеринговые фирмы обслуживают выездные свадьбы и мероприятия, которые могут проходить на природе, на корабле или в частном доме.



Для организации фуршета кейтеринговая фирма предложит один или несколько вариантов фуршетных наборов:



— сладкие фуршетные наборы (мини-пирожные и десерты);



— фуршетные наборы;



— фуршетный набор с горячими блюдами;



— наборы для кофебрейка и перекуса (мини-бургеры и кофе-брейки).



Каждый з предложенных вариантов может быть сделан диетическим или вегетарианским (исключение: сладкий сет), а также меню может быть скорректировано с учетом поста (постное тесто и т.д.).



Также фирма обеспечит мероприятие безалкогольными напитками (кофе, чай, соки, морс, вода) и алкогольными напитками и коктейлями (оговаривается индивидуально).



Кейтеринг подразумевает собой предоставление услуг официантов и барменов, работа которых оплачивается отдельно.



Меню может быть расширено банкетными блюдами, а также эксклюзивом, например, блюдами японской кухни (будут заказаны в ресторане по желанию клиента) или деликатесами. Все отклонения от стандартного меню оговариваются отдельно, просчитываются и указываются в договоре.



Доставка заказов с 9.00 до 21.00, в специальных упаковках и термосумках, обеспечивающих свежесть блюд.



Минимальная сумма заказа 5 000 рублей. При заказе до 10 000 рублей стоимость доставки в пределах МКАД составит 500 рублей, свыше 10 000 рублей доставка бесплатна. Доставка за МКАД просчитывается индивидуально.



При заказе от 15000 рублей обязательна предоплата в размере от 25%.



Оплата: наличными курьеру, безналичный расчет или оплата на карту.



При оформлении заказов через сайт действует бонусная программа (скидки за регистрацию, накопительные скидки).