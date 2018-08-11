Организации работы начинается с ежедневника

Одним из самых удобных и стильных деловых аксессуаров, без которого не обходится сегодня ни один занятой человек, является ежедневник. Казалось бы, в чем сложность купить ежедневник, если они есть представлены в любом магазине с канцелярией. Но когда начинаешь выбирать, обнаруживается, что внешне нравятся те, что не подходят по комплектации (неудобный формат, датированные, мелкий шрифт).



Когда выбираешь на подарок деловому партнеру или коллеге, то или все слишком дорогое, или непрезентабельное, или продукция китайского производства.

Поэтому большинство начинает искать альтернативу – ежедневники ручной работы или дизайнерские ежедневники. К таким товарам относятся и ежедневники, которые изготавливает типография Буланти https://ezhednevnik-moskva.ru/.



Здесь можно заказать такие варианты:



— Формат. Наиболее распространенные форматы – А5 и А6, есть также изделия в формате А4 или нестандартных размеров.



— Типы обложек – твердый переплет, интегральный переплет, съемная переплетная папка, крышка с клапаном и застежкой. Крепление – склейка, кольцевой механизм.



— Обложка из кожи или итальянского кожзама.



Каждая обложка может быть украшена тиснением, позолотой, гравировкой, УФ-печатью. «Начинку» также можно выбрать из существующих пяти вариантов или принести свою (на флешке, а ее распечатают).



Ежедневник может быть выполнен в классическом варианте (твёрдый переплёт и прошивка), а может быть собран на пружину или специальные кольца. Вариант с креплением на кольцах – вечный вариант ежедневника, ведь в нем можно менять «начинку» из года в год, пока не надоест обложка.



Средняя цена ежедневника в итальянском кожзаме 700 рублей, если же вы хотите заказать его в коже, то цена увеличится на 1000 рублей.