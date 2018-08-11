Какую и где выбрать одежду

Наверное, не существует более удобной одежды, чем одежда из трикотажа. Популярности ей добавляет множество моделей и вариантов расцветок. Одежду, изготовленную из трикотажных тканей, носит как первая леди США, так и английская аристократия, и обычные люди.



Трикотаж плотно вошел в нашу жизнь, ведь из него шьют:



— нижнее бельё и пижамы;



— домашнюю и спортивную одежда;



— летние платья и сарафаны;



— кардиганы, гольфы и кофты;



— детскую одежда.



Трикотаж подходит для любого сезона и отличается лишь составом, который отличается в зависимости от сезона и коллекции. Для осенних и зимних вещей используется трикотажное полотно с содержанием шерсти до 50%, демисезонные вещи отшивают из полотна с содержанием шерсти до 30%, летние же коллекции, это хлопок, вискоза, эластан в разных пропорциях, в зависимости от вида изделия и модели.



Что бы трикотаж хорошо носился, важно не только правильно ухаживать за такими вещами, нужно еще и покупать его у производителя с хорошей репутацией, например, https://ankoli.ru.



Трикотажная фабрика «Стиль» и интернет-магазин Анколи предлагают следующие виды трикотажа:



— вязанный (на специальных машинках);



— швейный;



— сезонные коллекции.



Покупая трикотаж в интернет-магазине Анколи https://ankoli.ru/ вы приобретаете изделия от производителя, что гарантирует отменное качество и приятные цены. Так же в интернет-магазине действуют специальные предложения (товар недели), акции и распродажи.



Средняя цена трикотажного платья (30% шерсти) около 1000 рублей, а летнего жилета или туники (20% лен, 30% хлопок, 50% ПАН) около 800 рублей.



В разделе «распродажа» можно найти трикотаж с более чем 50% скидкой.



В интернет-магазине Анколи можно приобрести изделия из трикотажа как в розницу, так и оптом. Оплатить заказ можно на сайте, а также наличными или по безналу.