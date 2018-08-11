Популярность фильмов в онлайн режиме

Одним из самых популярных видов досуга в нашей стране давно стал кинематограф. Люди с удовольствием ходят в кино, смотрят фильмы по телевизору, но особое расположение зрителей всех возрастов завоевали сериалы.



Первый в мире сериал появился в 1949 году и назывался «Одинокий рейнджер», показывали его раз в неделю почти 8 лет. И с тех пор жанр сериала, или как теперь их еще называют «мыльных опер», только приобретает все большую популярность.



Сейчас сериалы снимают в разных жанрах, и главным преимуществом сериала перед любым фильмом, это возможность экранизировать любое художественное произведение или сценарий без сокращений, что в случае даже с 3х часовым блокбастером просто невозможно.



Сказать, что есть более популярные или менее популярные жанры, будет абсолютно нечестно. Сейчас есть фанаты корейского «мыла», турецких мелодрам, американских криминалистических сериалов и медицинских драм, английских детективов и французских романтических комедийных ситуаций. Ситкомы и драмы популярны наравне со шпионскими детективами, а японское аниме по-прежнему не может превзойти по популярности диснеевские мультсериалы.



Бесплатно смотреть сериалы можно на сайте http://kinoliza.net , где каждый найдет сериал по душе. Любите мистику – для вас «Сверхъестественное», «Дневники вампира», «Перворожденные», «Люцифер» и «Сонная лощина», фанатеете от детективов – тут есть «Леди-детектив Фрайни Фишер», «Касл» и «Декстер», а если вы обожаете медицинские драмы, то «Код: черный», «Анатомия Грей» и «Доктор Хаус» позволят вам приятно провести время. Также здесь есть хиты последних лет, например, «Игра престолов», «Викинги», «Шерлок» и «Теория большого взрыва».



Любой из сериалов вы можете смотреть абсолютно бесплатно в хорошем качестве как на компьютере, так и на смартфоне.