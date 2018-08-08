Как выбрать подвесной светильник

Для того, чтобы сделать интерьер более стильным или подчеркнуть дизайнерский ремонт, вам пригодятся всевозможные люстры и светильники.



Если у вас ремонт выполнен в стиле «Икея», т.е. нейтральный и простой, то выбрав яркие светильники в стиле модерн или поп-арт, вы сразу же расставите цветные акценты и сделаете интерьер более оригинальным.



Выбрав классические люстры и торшеры, вы придадите интерьеру налет лоска и дороговизны, что можно также подчеркнуть эффектными портьерами и бра.



Если ремонт у вас яркий и в нем достаточно нестандартных решений и акцентов, то вы всегда можете выбрать светодиодные светильники или простые светильники, которые органично впишутся в интерьер, но при этом не будут привлекать внимания, внося диссонанс.



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Выбирая осветительные приборы, ориентируйтесь на:



— высоту потолков (в полнометражной квартире с потолками от 3 м можно позволить себе любые подвесные люстры и светильники);



— площадь комнаты (чем больше площадь комнаты, тем массивнее может быть люстра и с большим количеством лампочек, и в ней можно будет разместить и бра, и торшер);



— стиль и дизайн мебели (старайтесь выбрать «свет» в том же стиле и цветовой гамме, или же максимально контрастные варианты, которые станут акцентами в интерьере);



— южная или северная сторона (если южная, то и зимой тут много света, а значит слишком яркие светильники не нужны, а если северная, то и летом может быть мрачно и сюда можно выбрать яркие светодиодные светильники).



Обратите внимание на производителя, причем не только страну бренда, но и страну производства или сборки. Часто, товар, заявлен как польский, но сделана люстра в Китае, и вот таких сочетаний лучше избегать, потому как цена будет как за товар, изготовленный в ЕС, а качество –Китай.