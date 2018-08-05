Где заказать натяжные потолки в Самаре

Если вы хотите сделать ремонт в квартире эффектным и стильным, то вам не обойтись без натяжных потолков. Эта деталь интерьера способна визуально увеличить или уменьшить помещение, добавить света или стать «изюминкой» комнаты.

Выбирая натяжные потолки от компании Глосс вы получите:

широкий ассортимент цветовых решений;

разные текстуры (ткань и винил, блестящие, матовые, сатиновые);

различные дизайнерские решения (3Д, витражные, многоуровневые, фотопечать, цифровые, парящие).

Хотите сделать интерьер незабываемым, как будто над ним потрудилась армия дизайнеров, обратите внимание на 3Д печать, витражные потолки или Appli, выбор цветов и вариантов текстур огромен.

Хотите сделать эффектной спальню. Но не добавлять вычурности, тогда используйте глянцевые потолки с легким эффектом зеркальности.

Если цель ремонта – сделать интерьер более изысканным, тогда можно вписать в интерьер сатиновый натяжной потолок цвета крем-брюле, атласные шторы того же цвета и матовые жидкие обои цвета пудры.

Такие потоки имеют ряд преимуществ перед подвесными или побелкой:

материал, из которого изготавливают потолки, пропитаны полиуретаном и имеют водоотталкивающие свойства;

материал повышенной прочности;

антигрибковая пропитка позволяет использовать материал даже в ванной;

обеспечивает шумоизоляцию;

материал пожаробезопасен;

гарантийный срок от 5 лет;

простой монтаж и элементарный ремонт (даже если потолок рвется или на нем появляются повреждения, замены всего полотна не требуется, уже давно придуманы технологии ремонта таких поврежденных участков).

Таким образом, материалы, из которых изготавливают натяжные потолки, сделали их универсальным украшением любого интерьера, начиная от кухни и заканчивая ванной комнатой.