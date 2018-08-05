Как выбрать правильное термобельё

Для того, чтобы не ошибиться при выборе термобелья, необходимо понимать, какое оно бывает, чем отличается один вид от другого и на что ориентироваться при выборе.

Термобелье можно разделить на три вида:

теплосберегающее белье из натуральных тканей, главная задача – сохранить тепло, недостаток –быстро напитывается влагой и уже не может согреть. Подходит тем, кто долго стоит на одном месте без особой активности, например, солдат на посту, продавец на рынке, рядовой гражданин на остановке.

влагоотводящее белье из синтетических тканей, главная задача- выводить влагу, при этом само белье остается сухим. Недостаток –согревает при условии двигательной активности, подойдет спортсменам, очень активно ходящим людям, строителям.

гибридное – смесь первых двух видов, может быть полностью из синтетики, а может иметь процент натурального волокна в составе. Такое белье подходит всем, главное выбрать соотношение натуральных волокон и синтетики.

Сказать, какой вид лучше .какое термобелье лучше сложно, ведь у каждого вида свое предназначение.

Выбирая натуральное или полусинтетическое белье, важно понимать, если добавлена шерсть, у вас может возникнуть аллергия на такой состав.

Прежде чем выбрать термобелье, оцените свою активность в зимний период, когда вы собираетесь носить и т.д.

Если ваша активность зимой это дом-офис-дом, то лучше взять гибридное белье, в нем не будет жарко в офисе и оно согреет при пробежке за транспортом и долгом ожидании на остановке.

Если активность это и дом-офис-дом (пешком), и зимняя рыбалка, и каток, и поездки зимой на дачу, то тут придется купить два разных набора термобелья, так как для рыбалки и охоты зимой нужно брать белье с начесом, и лучше натуральное. А для спорта и прогулок до работы подойдет обычное гибридное белье.

Профессиональные спортсмены выбирают или влагоотводящее белье (конькобежцы, биатлон, хоккей) или гибридное (сноуборд, бобслей, кёрлинг), зависит от того, чередуется ли двигательная активность состоянием покоя или нет.

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