Где заказать качественную маркировку товара

Очень многие предприятия не только производят продукцию, но и упаковывают ее и наносят маркировку. Есть компании, которые производят исключительно упаковку и маркируют ее согласно пожеланиям заказчика. Ив первом, и во втором случае компаниям нужно специальное оборудование или маркиратор, который представляет собой специальный принтер с особым качеством печати.

Американская компания Squid Ink производит известные во всем мире маркираторы CoPilot copilot 256, которые отличает великолепная надежность и качество печати, можно сказать, что это идеальное соотношение цены и качества.

Маркировку своей продукции вы можете заказать у компании MyCoPilot, которая работает исключительно на принтерах CoPilot, качество печати которых безупречно и штрихкод, нанесенный этим принтером, прочитается всегда.

MyCoPilot предлагает следующие услуги:

маркировка упаковки для яиц;

маркировка картонной упаковки;

маркировка фармацевтической продукции;

маркировка пластиковых труб;

маркировка по дереву;

маркировка деталей.

В своей работе компания использует такие принтеры как:

— CoPilot – самый недорогой принтер из всей линейки, работающая на основе пьезоэлектрической технологии на базе XAAR.

CoPilot 128 – каплеструйный принтер, использует пьезоэлектрический печатающий элемент высокого разрешения, что позволило наносить цифро-буквенную информацию с помощью одного ролика.

CoPilot 256 –каплеструйный принтер, который использует два пьезоэлемента.

CoPilot 382- принтер использует пьезоэлектрическую технологию печати высокого разрешения.

CoPilot 500 это самая последняя модель, которая позволяет наносить маркировку на любые пористые поверхности (картон, дерево, бумага, цементные плиты).

Чем выше номер в названии принтера, тем выше качество печати и шире его возможности.

Заказывая маркировку у MyCoPilot вы получите безупречный результат в сжатые сроки по выгодной цене.