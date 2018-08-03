Почему россияне едут в Китай учить китайцев английскому

Россияне начали массово ехать на работу в Китай. Одна из самых популярных вакансий в Поднебесной на сегодняшний день – учитель английского языка. Также многие работают танцовщицами, певцами, обслуживающим персоналом в европейских ресторанах.

Самая населенная страна в мире как никогда нуждается в квалифицированных специалистах, из-за чего вакансий очень много. Сегодня в РФ работает множество рекрутеров, например https://www.eslglobal-edu.com/rabota-v-kitae-dlja-russkih. С их помощью вы сможете упростить себе жизнь. Обратите внимание на то, что в честных конторах, по условиям контракта, платить необходимо с первой заработной платы. Это своеобразная гарантия результата.



Почему китайцам нужны учителя из-за рубежа?

Проблема заключается в специфике китайского акцента. Поэтому сегодня все желающие даже с базовыми знаниями могут устроиться в детский сад, частную школу и даже колледж. В среднем по Китаю уровень заработной платы составляет 1300 долларов. Но никто не мешает давать частные занятия.

Главное – обратиться к таким посредникам, которые обещают оформление рабочей визы. В противном случае вы можете быть депортированы и больше никогда не допущены на территорию КНР.

Зачастую вам не нужно иметь профильное педагогическое высшее образование – можно обойтись любым дипломом. Также вам не нужно владеть китайским, хотя рекомендуется начать его изучать уже на месте. Это позволит вам комфортнее себя чувствовать в общественных местах и магазинах. К тому же во всем мире местным жителям очень нравится, когда иностранец разговаривает на их родном языке.

Учители русского языка

Если вы не знаете английский – не беда. В Китае также многие желают выучить русский язык. Размер заработной платы в таком случае будет ниже. Но если вы хотите изучать местную культуру и традиции, попасть в китайскую языковую среду, или просто отправиться навстречу приключениям и новым впечатлениям – почему бы и нет?



Большое количество молодых людей ищет возможности для подобного трудоустройства в первую очередь ради изучения китайского языка. А в качестве приятного бонуса вы получаете достойный уровень заработной платы, который на порядок выше, чем у нас.

Современный Китай – это бесконечный кладезь возможностей. Не бойтесь рисковать, выходить из зоны комфорта и покорять новые горизонты. Быть может, именно в Поднебесной вам откроются прекрасные перспективы.