Где купить светодиодные светильники

Реалии сегодняшней жизни таковы, что и граждане, и предприятия, пребывают в постоянном поиске более экономичных ламп и технологий, которые позволят использовать меньше электроэнергии без ущерба качеству освещения. Одним из таких вариантов является использование светодиодных светильников, ламп и лент.

Компания Инновсет Инносвет реализует всевозможные осветительные приборы, работающие на светодиодах, которые представляют собой полупроводниковые устройства, дающие свет в момент прохождения через них электрического тока.

Что же может предложить Инносвет своим покупателям:

— светодиодные светильники (линейные, промышленные, промышленные подвесные, для ЖКХ, с датчиком движения) и прожекторы;

— светодиодные ленты и лампы (лампы G4, T8 g13,GX53,Е14 и другие);

— светодиодные модули и линейки;

— управление светом и блоки питания;

— солнечные электростанции;

— световые панели для рекламы.

Преимущества светодиодных ламп и светильников перед любыми другими источниками света:

— экономичность;

— долговечность;

— экологичность;

— широкий спектр применения.

При необходимости, компания Инносвет предоставит помощь специалиста при расчете освещения. Обычно такая услуга нужна, когда планируют офисное или промышленное освещение и нужно рассчитать точное количество светильников и их тип.

Услуга расчета включает в себя:

— подробную информацию о количестве светильников;

— подбор типа светильников;

— места установки,

При большом заказе Инносвет предоставляет индивидуальную скидку.

Средняя стоимость точечного светильника 105 рублей, линейного (30 см) около 250 рублей, настенного около 450 рублей. Цена светодиодных ламп начинается от 75 рублей, а лент от 450 рублей за 5 метров.