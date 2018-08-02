Как выбрать надежную компанию-перевозчика

Одной из постоянных проблем, которую вынуждены решать отделы логистики крупных и мелких предприятий -это поиск компании-перевозчика, которая бы четко выполняла все договоренности и отвечала ряду требований. В частности, к таким требованиям относится:

— широкий современный автопарк с разной грузоподъемностью;

— обязательный регулярный техосмотр и качественный ремонт;

— все грузы застрахованы;

— четкое соблюдение сроков и условий доставки.

Компания Экспресс-Т отвечает всем этим требованиям и имеет отличную деловую репутацию.

Компания оказывает следующие услуги:

— Такси;

— GPS мониторинг;

— Эвакуаторы;

— Аварийное вскрытие замков;

— Логистические услуги;

— Перевозка автовозом;

— Техпомощь на дороге;

— Грузоперевозки;

— Самосвалы;

— Экскаваторы;

— Автовышка;

— Пассажирские перевозки;

— СТО «Экспресс-Т»;

— Перевозка тралом;

— Бензовозы;

— Рефрижераторы.

Экспресс-Т http://express-t.ua/uslugi/gruzoperevozki работает на рынке грузоперевозок более 15 лет и на сегодняшний день оказывает полный набор транспортных услуг, поэтому заключая договор о сотрудничестве именно с этой компанией, вы решите вопрос не только с транспортировкой грузов или пассажироперевозками, но и застрахуете себя от любых неожиданностей, которые могут возникнуть в дороге.

Также Экспресс-Т оказывает услуги грузоперевозок населению:

— грузовое такси;

— перевозка мебели;

— квартирный переезд;

— офисный переезд.

Качество этих услуг на таком же высоком уровне, как и для корпоративных клиентов.

Уровень цен на услуги очень конкурентоспособный. Так, минимальная стоимость аренды грузовика с грузоподъемностью 20 тонн — 1500 грн, самосвала — 3800 грн, микроавтобуса с грузоподъемностью 1,5 тонны – 300 грн.

Все грузы и пассажиры застрахованы, но за 15 лет безупречной работы эта страховка пригодилась всего несколько раз, что еще раз подтверждает надежность компании.