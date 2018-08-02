Как выбрать надежную компанию-перевозчика

Одной из постоянных проблем, которую вынуждены решать отделы логистики крупных и мелких предприятий -это поиск компании-перевозчика, которая бы четко выполняла все договоренности и отвечала ряду требований. В частности, к таким требованиям относится:
— широкий современный автопарк с разной грузоподъемностью;
— обязательный регулярный техосмотр и качественный ремонт;
— все грузы застрахованы;
— четкое соблюдение сроков и условий доставки.
Компания Экспресс-Т отвечает всем этим требованиям и имеет отличную деловую репутацию.
Компания оказывает следующие услуги:
— Такси;
— GPS мониторинг;
— Эвакуаторы;
— Аварийное вскрытие замков;
— Логистические услуги;
— Перевозка автовозом;
— Техпомощь на дороге;
— Грузоперевозки;
— Самосвалы;
— Экскаваторы;
— Автовышка;
— Пассажирские перевозки;
— СТО «Экспресс-Т»;
— Перевозка тралом;
— Бензовозы;
— Рефрижераторы.
Экспресс-Т http://express-t.ua/uslugi/gruzoperevozki работает на рынке грузоперевозок более 15 лет и на сегодняшний день оказывает полный набор транспортных услуг, поэтому заключая договор о сотрудничестве именно с этой компанией, вы решите вопрос не только с транспортировкой грузов или пассажироперевозками, но и застрахуете себя от любых неожиданностей, которые могут возникнуть в дороге.
Также Экспресс-Т оказывает услуги грузоперевозок населению:
— грузовое такси;
— перевозка мебели;
— квартирный переезд;
— офисный переезд.
Качество этих услуг на таком же высоком уровне, как и для корпоративных клиентов.
Уровень цен на услуги очень конкурентоспособный. Так, минимальная стоимость аренды грузовика с грузоподъемностью 20 тонн — 1500 грн, самосвала — 3800 грн, микроавтобуса с грузоподъемностью 1,5 тонны – 300 грн.
Все грузы и пассажиры застрахованы, но за 15 лет безупречной работы эта страховка пригодилась всего несколько раз, что еще раз подтверждает надежность компании.