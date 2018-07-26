Как купить Litecoin для чайников

Бесконечные споры о том, какое значение имеют криптовалюты в мире, порождают большой спрос и предложение на них. Litecoin, безусловно, имеет свои преимущества и особенности перед другими криптовалютами.

Как же купить Litecoin и не прогадать с обменным курсом

Этот вопрос задает себе каждый заинтересованный. Являясь «младшим братом» биткоина, он имеет несколько другие технологические отличия. Целью его создания была не замена биткоина, а возможность стать дополнительным средством оплаты, как серебро и золото. LiteСoin также можно использовать для обмена на общепринятую валюту в онлайн-системах для оплаты товаров и услуг. Безусловно, вы можете сами заняться майнингом при условии наличия определенного софта, мощного процессора и видеокарты.

Если же вы решили не заморачиваться с самостоятельной добычей, то всегда можно купить Лайткоин на крупных биржах или специализированных площадках. В этом вам могут помочь системы обмена криптовалюты или карта Сбербанка России.

Выбор кошелька

Прежде чем купить валюту, желательно завести кошелек для ее хранения и последующего использования. Загрузите один из выбранных вами сервисов, и вы практически сразу сможете отправлять и получать платежи. Следует заметить, что вы можете сделать покупку на любую сумму, сделав перевод с карты Сбербанка на Litecoin (LTC). Скачать кошелек вы можете на компьютер, обратившись на официальный сайт litecoin.org, или создать его онлайн. Одни из популярных мест для хранения: Coinbase, Exodus и Jaxx.

Поиск биржи или обменника

Проблема современных бирж состоит в продаже только за биткоины, тогда как на сайте bestchange.ru вы можете выбрать подходящую вам валюту и самые выгодные условия конвертации. Всего несколько простых шагов, понятных даже «чайникам», позволят самостоятельно провести операцию. Например, карта Сбербанка России поможет купить Litecoin. Как только появилась такая возможность, Сбербанк расширил свои возможности, постаравшись представить контраст на фоне других банков с похожими услугами. Возможность удаленно управлять своими ресурсами, которые размещены в нем, стала началом организации сервиса Сбербанк ОнЛ@йн. Миллионы пользователей одномоментно оценили качество и удобство подобной услуги, которую используют, в том числе, и для покупки криптовалюты. Система безопасности, многоуровневая защита от недобросовестных пользователей позволяют не беспокоиться о взломе и несанкционированном переводе личных средств.

Использование карты для покупки Litecoin

Из таблицы на сайте выберите, что вы хотите отдать, а что хотите получить. Также можно воспользоваться функцией сортировки по популярности, вывести валюты в список или таблицу, что значительно упрощает поиск. Соответственно, в колонке «Отдадите» укажите интернет-банкинг Сбербанк, а в «Получите» — LTC. Промониторьте рейтинг пунктов обмена с курсом в сети. Для наибольшего удобства вверху списка стоит наиболее выгодный курс. Проведите расчеты с помощью онлайн-калькулятора. Обозначьте сумму, которую вы готовы потратить на покупку, в определенном окне и нажмите кнопку «Рассчитать»и. Система bestchange самостоятельно рассчитает сумму для конкретного обменника. Выберите нужный обменник. Чтобы быть на все 100 % уверенным в качестве предоставляемых услуг, можно проанализировать информацию, отзывы о нем на канале youtube.com/bestchange, на самом сайте или на просторах интернета. Отправляйтесь на выбранный сайт для конвертации, зарегистрируйтесь или произведите вход при наличии учетной записи. Заполните поля формы, которая была вам предоставлена, и нажмите «Обменять». Очень внимательно ознакомьтесь со всеми условиями договора на оказание услуг ротации, создайте заявку и оплатите ее. Когда же обмен будет окончен, не лишним будет оставить отзыв о работе на BestChange. Форма для заполнения отзыва проста и понятна. Независимо от типа отзыва – положительного или отрицательного указанные вами недостатки будут учтены модераторами, и сервис только улучшит свою работу.

После вот этого последнего действия можно утверждать, что купить Litecoin удалось.

Перемещение валюты в кошелек

После того, как был произведен обмен и куплено достаточное количество единиц, нужно перевести все с биржи в свой кошелек. Остается непосредственная опасность во взломе биржи или в ее закрытии.