Золотое кольцо. Что следует учитывать при покупке золотых колец

Золотые кольца были предпочтительными видами кольцец для свадебных церемоний, и ничто не может быть более прекрасным для невест, чем быть предложен такой подарок, как кольца от соответствующих женихов. Но не все золотые кольца действительно сделаны из настоящего золота. Поэтому при покупке на https://filatovich.com.ua/rings/wedding-rings/whit важно знать все тонкости золотых украшений.

Золото может быть 24, 18 и 14 карат. Эти три цифры являются стандартами, используемыми в различных странах. 18 карат кольца являются стандартным значением карат в европейских странах, в то время как 14-каратного золота достаточно для американских покупателей золотых колец. Чистейший из всех имеет 24-каратную ценность и состоит из примерно 100% золота. 24-каратное золото было стандартным чистым золотом во всем мире и недавно было уменьшено до 14-K для золота, чтобы быть высоким стандартом. Все ниже, чем 14K считается субстандартного значения и не может быть столь же ценным, как другие золотые кольца с более высокой стоимостью карат.

24-каратное золото — это самое дорогое из всего золота в мире, как и следовало ожидать, так как оно самое прекрасное. Ценообразование устанавливается на один грамм золота. Стандартные 18 — карат будет стоить около $27 до $36 за грамм, в то время как 14-каратного золота колеблется от 20 $до 30 $за грамм. Стандартным правилом при оценке цен является то, что чем выше вес, тем дороже золото.

Стандарт процедур при покупке деталей заключается в том, что все предметы такой чистоты должны быть обозначены специальным критерием. Стоимость карат должна быть четко обозначена и известна при покупке клиентом. Это сделано при использовании проштемпелеванной маркировки карата золотого кольца. Если вы покупаете товар без знака, есть вероятность, что этот предмет не является подлинным и может быть поддельным.

Еще одна вещь, при рассматриваниии покупки золотых колец — их цвет. Как правило, они окрашены в желтый цвет. Золото изменяет цвет только при смешивании с другими драгоценными металлами. Традиционно самыми популярными являются кольца желтого цвета. Но сегодня варианты белого золота становятся популярными и такими же дорогими. Некоторые из них также бывают трех цветов. Например, сочетание желтого, розового и белого или зеленого золота. Для обручальных колец, однако, желтый цвет по-прежнему является предпочтительным видом.

Покупка золотого кольца, будь то для свадьбы или помолвки, должна быть сделана очень тщательно. Эта покупка должна быть на всю жизнь, и можно только сделать это украшение по настоящему красивым и уникальным украшением. Есть много ювелирных магазинов по всему миру, которые продают подлинные ювелирные украшения. Для экономии времени, лучшей альтернативой может быть магазин в интернете, хотя это дает менее личный подход. Интернет-магазины ювелирных изделий могут предложить более безопасный альтернативный способ покупки золотых колец и других ювелирных изделий. Проще просматривать их каталог и операции обрабатываются быстрее, чем покупка в реальных магазинах.