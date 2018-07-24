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Классификация и преимущества наушников Sennheiser

Новости партнеров от 24.07.2018

Немецкий производитель Sennheiser, кроме производства наушников, занимается производством гарнитуры, так или иначе связанной с передачей звука. Он не раз удостаивался различных наград за качество техники, следовательно наушники фирмы sennheiser входят в список востребованной, и качественной продукции. Приобрести наушники бренда Sennheiser можно здесь https://soundmag.ua/catalog/headphones/?manufacturer=242.

НАУШНИКИ SENNHEISER HD 229 BLACK

Преимущества и классификация наушников немецкого бренд

Достоинств у такой гарнитуры много. В первую очередь, это:

  • широкий частотный диапозон;
  • оптимальные чувствительность и импеданс;
  • низкий процент искажения.

Все это делает звучание наиболее качественным, без шумов и искажений звука.
Компания выпускает гарнитуру следующих категорий:

  1. беспроводные;
  2. охватывающие;
  3. миниатюрные;
  4. накладные.

Также существует классификация по типу их применения:

  • компьютерные;
  • для ежедневного пользования;
  • музыкальные .

Фактор влияния — цена

Наушники sennheiser обладают большей частью именно теми параметрами, чтобы быть в списке лучших, однако единственный их весомый минус — цена. Даже несмотря на то, что компания проводит разумную ценовую политику, ценовойдиапозон колеблется от 550 до 48000 грн.

На цену влияют еще несколько факторов:

  • тип;
  • интерфейс;
  • сопротивление;
  • чувствительность;
  • диапозон частот;
  • способность к шумоподавлению.

В основном, пользователи — меломаны и диджеи, те, кому купить наушники Sennheiser и отдать кругленькую сумму совсем не жалко. Но как бы то ни было, цена наушников Sennheiser себя оправдывает, так как вне зависимости от типа, они полностью подавляют посторонние шумы и уменьшают риск искажения звука до минимума.
Что касается более дешевых моделей, то они нисколько не уступают по качеству дорогим. Большинство таких относительно дешевых — внутриканальные. Они отличаются долгим сроком эксплуатации и качественным звучанием. Большие компьютерные и музыкальные плотно прилегают к ушам, не давят и почти не чувствуются.

НАУШНИКИ SENNHEISER M2 AEBT PINK FLOYD Хотя моделей аудиогарнитуры много, ее обьединяют несколько неизменных пунктов в списке харатеристик:

  • прочная, устойчивая конструкция;
  • глубокие басы;
  • комфортное использование;
  • у большинства моделей отсоединяется провод;
  • легкость;
  • низкое сопротивление;
  • долговечность;
  • стильный дизайн;
  • в основном поставляются с чехлом;

Особенно выделить из этого списка можно крепкость конструкции. Разбить такую гарнитуру будет крайне сложно: металлический корпус предотвратит возникновение повреждений при ударах. Водонепроницаемый провод у большинства моделей убережет любимую гарнитуру в дождь, качественный материал, из которого изготовлена оболочка шнура, не даст наушникам запутаться или порваться, а компактность даже большой гарнитуры позволит носить ее с собой где угодно.

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