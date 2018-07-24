Классификация и преимущества наушников Sennheiser

Немецкий производитель Sennheiser, кроме производства наушников, занимается производством гарнитуры, так или иначе связанной с передачей звука. Он не раз удостаивался различных наград за качество техники, следовательно наушники фирмы sennheiser входят в список востребованной, и качественной продукции. Приобрести наушники бренда Sennheiser можно здесь https://soundmag.ua/catalog/headphones/?manufacturer=242.

Преимущества и классификация наушников немецкого бренд

Достоинств у такой гарнитуры много. В первую очередь, это:

широкий частотный диапозон;

оптимальные чувствительность и импеданс;

низкий процент искажения.

Все это делает звучание наиболее качественным, без шумов и искажений звука.

Компания выпускает гарнитуру следующих категорий:

беспроводные; охватывающие; миниатюрные; накладные.

Также существует классификация по типу их применения:

компьютерные;

для ежедневного пользования;

музыкальные .

Фактор влияния — цена

Наушники sennheiser обладают большей частью именно теми параметрами, чтобы быть в списке лучших, однако единственный их весомый минус — цена. Даже несмотря на то, что компания проводит разумную ценовую политику, ценовойдиапозон колеблется от 550 до 48000 грн.

На цену влияют еще несколько факторов:

тип;

интерфейс;

сопротивление;

чувствительность;

диапозон частот;

способность к шумоподавлению.

В основном, пользователи — меломаны и диджеи, те, кому купить наушники Sennheiser и отдать кругленькую сумму совсем не жалко. Но как бы то ни было, цена наушников Sennheiser себя оправдывает, так как вне зависимости от типа, они полностью подавляют посторонние шумы и уменьшают риск искажения звука до минимума.

Что касается более дешевых моделей, то они нисколько не уступают по качеству дорогим. Большинство таких относительно дешевых — внутриканальные. Они отличаются долгим сроком эксплуатации и качественным звучанием. Большие компьютерные и музыкальные плотно прилегают к ушам, не давят и почти не чувствуются.

Хотя моделей аудиогарнитуры много, ее обьединяют несколько неизменных пунктов в списке харатеристик:

прочная, устойчивая конструкция;

глубокие басы;

комфортное использование;

у большинства моделей отсоединяется провод;

легкость;

низкое сопротивление;

долговечность;

стильный дизайн;

в основном поставляются с чехлом;

Особенно выделить из этого списка можно крепкость конструкции. Разбить такую гарнитуру будет крайне сложно: металлический корпус предотвратит возникновение повреждений при ударах. Водонепроницаемый провод у большинства моделей убережет любимую гарнитуру в дождь, качественный материал, из которого изготовлена оболочка шнура, не даст наушникам запутаться или порваться, а компактность даже большой гарнитуры позволит носить ее с собой где угодно.