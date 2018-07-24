Классификация и преимущества наушников Sennheiser

Немецкий производитель Sennheiser, кроме производства наушников, занимается производством гарнитуры, так или иначе связанной с передачей звука. Он не раз удостаивался различных наград за качество техники, следовательно наушники фирмы sennheiser входят в список востребованной, и качественной продукции. Приобрести наушники бренда Sennheiser можно здесь https://soundmag.ua/catalog/headphones/?manufacturer=242.
Преимущества и классификация наушников немецкого бренд
Достоинств у такой гарнитуры много. В первую очередь, это:
- широкий частотный диапозон;
- оптимальные чувствительность и импеданс;
- низкий процент искажения.
Все это делает звучание наиболее качественным, без шумов и искажений звука.
Компания выпускает гарнитуру следующих категорий:
- беспроводные;
- охватывающие;
- миниатюрные;
- накладные.
Также существует классификация по типу их применения:
- компьютерные;
- для ежедневного пользования;
- музыкальные .
Фактор влияния — цена
Наушники sennheiser обладают большей частью именно теми параметрами, чтобы быть в списке лучших, однако единственный их весомый минус — цена. Даже несмотря на то, что компания проводит разумную ценовую политику, ценовойдиапозон колеблется от 550 до 48000 грн.
На цену влияют еще несколько факторов:
- тип;
- интерфейс;
- сопротивление;
- чувствительность;
- диапозон частот;
- способность к шумоподавлению.
В основном, пользователи — меломаны и диджеи, те, кому купить наушники Sennheiser и отдать кругленькую сумму совсем не жалко. Но как бы то ни было, цена наушников Sennheiser себя оправдывает, так как вне зависимости от типа, они полностью подавляют посторонние шумы и уменьшают риск искажения звука до минимума.
Что касается более дешевых моделей, то они нисколько не уступают по качеству дорогим. Большинство таких относительно дешевых — внутриканальные. Они отличаются долгим сроком эксплуатации и качественным звучанием. Большие компьютерные и музыкальные плотно прилегают к ушам, не давят и почти не чувствуются.
Хотя моделей аудиогарнитуры много, ее обьединяют несколько неизменных пунктов в списке харатеристик:
- прочная, устойчивая конструкция;
- глубокие басы;
- комфортное использование;
- у большинства моделей отсоединяется провод;
- легкость;
- низкое сопротивление;
- долговечность;
- стильный дизайн;
- в основном поставляются с чехлом;
Особенно выделить из этого списка можно крепкость конструкции. Разбить такую гарнитуру будет крайне сложно: металлический корпус предотвратит возникновение повреждений при ударах. Водонепроницаемый провод у большинства моделей убережет любимую гарнитуру в дождь, качественный материал, из которого изготовлена оболочка шнура, не даст наушникам запутаться или порваться, а компактность даже большой гарнитуры позволит носить ее с собой где угодно.