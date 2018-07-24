Тиснение в Москве, выгодные цены и высокое качество

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Для того чтобы заказать теснение, Вам необходимо сделать следующие, обратиться к менеджерам типографии и предоставить им рисунок, который будет перенесён на необходимое количество изделий. После чего опытный специалист оценит сложность данной работы и просчитает стоимость за всю партию. После чего начинается изготовление необходимого клише и уже получается желаемый оттиск. После окончания работы, Ваш заказ будет доставлен по необходимому адресу, либо будет ждать Вас на типографии. Пользуйтесь услугами только проверенных компаний, и тогда результат всегда Вас порадует. Более подробная информация ждёт Вас на данном сайте и по телефонам.