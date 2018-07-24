Изготовление клише для теснения

Для изготовления клише необходимо сначала определиться с видом теснения, так как их существует достаточно много и каждый имеет свой особый стиль. Для нанесения рисунка на материал используются следующие виды тиснения http://klishe.su. Клише для тиснения фольгой, изготавливается путём 2-х мерной фрезеровки. Существуют разные варианты фольги, самые стандартные — золотая, серебряная, а нестандартные — золото и серебро матовые, голографическое золото и серебро, и другие разноцветные фольги.

Клише для «слепого» тиснения, это получение бескрасочного изображения за счёт воздействия более высокой температуры, и более высокого давления на верхний слой покровного материала, иногда нужно даже выдержать какое-то время, чтобы кожа поменяла цвет. Блинтовое тиснение самое долговечное. Конгревное клише, позволяет получить выпуклое или втиснутое изображение, так же как и тиснение, фольгой или блинтовое, имеет 2 уровня. Конгревное клише позволяется добиваться трёхмерного эффекта. Клише с паяльником идеально подойдёт для тех, кто собирается наносить клише на нестандартные предметы или изделия. Клише с ручкой, похоже на предыдущий вид, но отличается своей простотой и более дешёвой стоимостью. Последний вид, это 3Д клише, оно самое дорогое. Для его создания используются 3-х мерные модели, которые подготавливаются в специальных программах — 3d max, Artcam и другие. 3д клише, позволяется создавать высокохудожественные клише — лицо известного человека, фигура животного или любой другой многоуровневый орнамент.

Материал для клише подбирается с учётом величины тиража. Для клише, которым будет производиться тиснение больших тиражей, используется латунь – прочный сплав металлов. Для небольших тиражей, подходит — магний, латунь, полимеры. Обратитесь к настоящим профессионалам своего дела и получите идеальный результат по самым выгодным ценам в Москве.