Процесс регистрации договора аренды

Каждый год заключаются тысячи договоров аренды. Несмотря на свою эффективность в вопросе защиты интересов двух сторон, из-за некоторых упущений, такие договора, могут стать для одной стороны большой проблемой. Поэтому перед тем как заключать договор аренды рекомендуем Вам, внимательно ознакомится с правильной процедурой регистрации договора.



Как и где регистрируется договор аренды, какая процедура регистрации считается полной, и как себя обезопасить от дальнейших, возможных проблем, связанных с неправильной регистрацией договора аренды, ответы на все эти вопросы ждут Вас на данном сайте.



В данной статье будет рассмотрен порядок регистрации договоров аренды, с учётом сложных моментов и нюансов, о который необходимо знать. С самого начала необходимо внимательно вчитаться в Закон Российской Федерации, который гласит: «Все договора об аренде должны проходить процедуру регистрации, при заключении на срок более одного года». С одной стороны всё логично и понятно, но именно здесь хитрые арендодатели, которые думают только о своей выгоде, нашли лазейку. Вот как они это делают, находится арендатор, который хочет арендовать нежилое помещение для своего бизнеса, достигается устная договорённость на аренду помещения на срок больше года. Официально оформляется договор на 10-11 месяцев, после истечения данного срока арендатор помещение рассчитывает на заключение нового аналогичного договора, но не так всё просто. Арендодатель может спокойно, выставить его и заключить договор с другим более выгодным арендатором, и тот ничего не сможет доказать, так как официально арендодатель ничего не нарушает.



Поэтому, для того чтобы обезопасить себя от такого арендодателя необходимо обязательно провести регистрацию в соответствующих государственных органах. Для самостоятельной регистрации потребуется прохождение следующих этапов:



— подача пакета документов в ФРС;



— регистрация договора аренды в книге учёта входящих документов;



— проводиться проверка правовых полномочий арендатора и арендодателя, обязательно проводится экспертиза договора;



— все сведения об участниках заносится в ЕГРН;



— получение документов о регистрации договора аренды.



Следует отметить следующий пакет документов, которые Вы должны будете предоставить в регистрационную палату, для государственной регистрации договора аренды: оригинал договора, каждого участника, копии договора, заверенные нотариально, правоустанавливающие документы владельца недвижимости на целевой объект, кадастровый паспорт, выписка, квитанция об уплате госпошлины, заявления от участников аренды.



Особое внимание, к следующей информации, договор аренды сроком более года является официальным только после регистрации документов в ФРС, не ранее. Не стоит платить арендодателю раньше регистрации, так как он может расторгнуть договор в любой момент, пока он ещё не зарегистрирован.