«ПЕРФОРМИЯ» – отзывы работодателей. Верить ли кадровым агентствам

Консалтинговая компания «ПЕРФОРМИЯ» на рынке с 2001 года. Ее технология найма и тестирования кандидатов известна в 25 странах. Клиенты компании реже ошибаются в подборе персонала и быстрее находят нужных людей. Отзывы о «ПЕРФОРМИИ» читайте здесь: http://www.performia-cis.ru/company/response/

Покупка кандидата: успех или русская рулетка

«Искал менеджера, обратился в кадровое агентство. Прислали кучу резюме, выбрали «самого лучшего». Взял этого типа, а он оказался полным нулем. Уволил, ищу заново. За что деньги только отдал…»

Такие откровения часто встречаются на бизнес-форумах. Предприниматель жалуется на «лохотрон». Коллеги сочувствуют, вспоминают последние неудачи в найме… А потом достают визитку рекрутингового агентства и набирают номер.

Но почему? – спросит читатель. Зачем пользоваться услугами тех, кому не доверяешь? От безысходности. Срочно нужен сотрудник, времени на поиски нет… Да и когда руководителю нанимать персонал?! Каждый день – встречи, звонки, документы и поездки. Лучше поручить это профессионалам. Ну да, предыдущие рекрутеры были мошенниками. Но вдруг здесь повезет!

Мы не оскорбляем сотрудников HR-агентств. Среди них много добросовестных профессионалов, в их распоряжении миллионы соискателей. Они быстро найдут секретаря или бухгалтера. Но подойдет ли он вам – еще вопрос.

Как работают кадровые агентства. Отзывы «ПЕРФОРМИИ»

Рекрутеры отбирают кандидатов по двум критериям: образование и трудовой стаж. Вот человек окончил МГУ и 10 лет работал в холдинге со штатом 200 человек. Такая биография впечатляет. Но будет ли от него польза – неизвестно.

«ПЕРФОРМИЯ» протестировала 1 000 000 кандидатов. Часто «шикарные» соискатели оказывались никудышными. Диплом легко подделать или купить. А крупные компании – подходящее пристанище для лентяев. Бездельники скрываются за достижениями коллег и имитируют бурную деятельность. Когда надоест, ищут новую работу. Главное – написать в резюме «Работал в корпорации N». Будущий начальник оценит.

Поэтому отбор по принципу «Диплом и опыт работы» ненадежен. Консультанты «ПЕРФОРМИИ» часто беседуют с расстроенными нанимателями. «Он же МГИМО окончил, почему?» – восклицают они. Потому что диплом – только свидетельство об окончании вуза. Не более.

Есть еще одна причина не верить HR-агентствам. Рекрутеры не интересуются вашим бизнесом. Они ищут «просто менеджера» или «просто админа». Может быть, они найдут гения, но он не приживется в компании. Ему нужна другая почва и другие задачи.

Наем через агентства сродни русской рулетке. Владелец берет тех, кто нашелся, и пытается слепить команду. Иногда это удается. Но чаще новички не оправдывают ожиданий, и всё начинается сначала.

У такого руководителя два пути. Можно снова брать сотрудников наугад и надеяться на удачу. А можно научиться найму и взять подбор персонала в свои руки.

Что дает технология найма

Работодатели настороженно относятся к технологии найма. Наверняка очередные модные курсы для легковерных. Наобещают, деньги возьмут и ничему не научат…

Да, есть такие коучи и тренеры. Они говорят много слов, но не дают знаний. Профессионал не обещает легких побед. Он не предлагает советов «на все случаи жизни». Зато вы получаете идеи, которые работают. Применяете их в работе и быстро получаете результат.

Такие знания существуют. Посмотрите видео отзывы о «ПЕРФОРМИИ» и убедитесь: https://www.youtube.com/user/performiarussia2/videos

Но учиться дорого! – скажет читатель. Да, тренинг стоит денег. Но неудачный наем стоит гораздо дороже. Не страшно инвестировать деньги в будущее. Страшно без конца ошибаться и терять средства, нанимая «пустышек». Подумайте и решайте сами!

Отзывы о «ПЕРФОРМИИ» и отрывки из семинаров: https://www.facebook.com/performia.cis