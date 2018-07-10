ПОЧИНКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Зачастую, причина поломки двигателя является : некачественное топливо, масла, неисправная система охлаждение, или попросту пренебрежительный уход к ТС.



Состояние ДВС , зачастую зависит от газораспределительных механизмов . Ненормальная работа этих механизмов, выявляется при низкой компрессии в двигателе и появлении стуков во время работы ДВС.

РЕМОНТ

Ремонт осуществляется с момента нахождения возникшей проблемы, привлекшей к поломке. Двигатель подвергают диагностике, проверяют работу навесных оборудований и датчиков . Во время диагностики определяют:

Износ ДВС



Деформированные детали ДВС



Проверяют геометрические параметры блоков двигателя, верхнюю часть блоков цилиндра, а также болтовые соединения



Проверяют систему охлаждения верхних блоков цилиндра



Герметичное закрытие клапана



Определяют видимые и возможные дефекты на поверхностях газораспределительного механизма .



Починка ДВС определяется по следующим технологическим операциям:



Ремонт : блока цилиндра, головки блока цилиндра, заменяют клапана.



Наша компания окажет вам полный спектр услуг, ремонта ДВС работающих на бензине и дизеле.



Починка двигателя осуществляется сертифицированными работниками, с применением запчастей имеющих сертификацию качества. После починки ДВС ,он проходит регулирование и повторную диагностику.



Запись на ремонт ДВС.



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