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Аккредитация

ПОЧИНКА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Новости партнеров от 10.07.2018

Зачастую, причина поломки двигателя является : некачественное топливо, масла, неисправная система охлаждение, или попросту пренебрежительный уход к ТС.

Состояние ДВС , зачастую зависит от газораспределительных механизмов . Ненормальная работа этих механизмов, выявляется при низкой компрессии в двигателе и появлении стуков во время работы ДВС.

РЕМОНТ

Ремонт осуществляется с момента нахождения возникшей проблемы, привлекшей к поломке. Двигатель подвергают диагностике, проверяют работу навесных оборудований и датчиков . Во время диагностики определяют:

Износ ДВС

Деформированные детали ДВС

Проверяют геометрические параметры блоков двигателя, верхнюю часть блоков цилиндра, а также болтовые соединения

Проверяют систему охлаждения верхних блоков цилиндра

Герметичное закрытие клапана

Определяют видимые и возможные дефекты на поверхностях газораспределительного механизма .

Починка ДВС определяется по следующим технологическим операциям:

Ремонт : блока цилиндра, головки блока цилиндра, заменяют клапана.

Наша компания окажет вам полный спектр услуг, ремонта ДВС работающих на бензине и дизеле.

Починка двигателя осуществляется сертифицированными работниками, с применением запчастей имеющих сертификацию качества. После починки ДВС ,он проходит регулирование и повторную диагностику.

Запись на ремонт ДВС.

Здесь вы сможете быстро и без забот оставить заявку на ремонт вашего двигателя.

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