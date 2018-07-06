Штрафу ГИБДД – проверка и оплата

Любому Москвичу имеющему автомобиль, известно насколько легко в Москве стать оштрафованным, при этом и не знать об этом. Если Вы живёте или часто посещаете нашу столицу на собственном автомобиле, то данная статья Вам будет очень полезна.



Штрафы ГИБДД онлайн, это официальный сайт, где каждый автолюбитель может проверить наличие или отсутствие неоплаченных штрафов, которые есть в официальной базе. На сайте есть удобное поисковое окно, куда Вы вбиваете все необходимые собственные данные и получаете достоверную информацию об имеющихся штрафах или их отсутствию. Кроме того, Вы сможете ознакомиться с таблицей штрафов, в разделе «КоАП-таблица штрафов». Здесь вы можете подробно изучить причину Вашего штрафа, и какие меры наказания данная статья предусматривает.



В разделе сайте «Налоги физических лиц» Вы можете проверить налоги физических лиц. В их число входят: транспортный налог, земельный, налог на имущество физических лиц. Проверка производится по номеру ИНН, СНИЛС или номеру Налогового документа (УИН). Так же в разделе «Исполнительные производства», Вы можете проверить возбуждено ли в отношении Вас исполнительное производство. Например, вовремя неоплаченный штраф ГИБДД, или налоги, являются частой причиной возбуждения исполнительного производства. Зачастую, по разным причинам, должники даже не знают, что в их отношении возбуждено исполнительное производств. В этом разделе Вы можете проверить задолженность перед судебными приставами, иными словами – открыто ли в отношении Вас исполнительное производство или нет.



Не надо считать, что Вы нигде не были оштрафованы, лучше самостоятельно посетить данный сайт и лично убедиться в том, что у Вас нет ни каких правонарушений, а при их обнаружении, как можно быстрее оплатить свой долг, и впредь не доводить до такого.