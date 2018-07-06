Загадочная планета «Х» и последние новости «hi-tech»

Для того чтобы быть в курсе всего, что происходить вокруг нас, необходимо ежедневно изучать большое количество информации. Наша планета очень большая, и событий на ней происходит очень много. Это если не говорить ещё о том, что происходит за пределами нашей планеты, в бескрайнем космосе. Как сообщает сайт ссылка, совсем скоро мы можем узнать о загадочной планете, которая может быть причиной конца света, то есть конца света для нас, жителей Земли.



Конечно, это только слухи и догадки, которые просачиваются в СМИ и будоражат наше воображение. Официально информации о загадочной планете «Х» или Нибиру, которая периодически пролетает мимо нашей планеты, практически нет. И поэтому говорить о конце света, из-за приближения к нам данной планеты, ещё очень рано. Как известно конец света пророчили уже несколько раз, и причин массовой гибели всего живого на земле достаточно много.



По мнению учёных, в ближайшие три года планета Нибиру будет открыта для исследований, а вот уфологи, уверены, что данная планета на данный момент ближится к Земле и до конца этого года, уже появиться на горизонте. И в тоже время, официальных подтверждений существования данного небесного тела пока предоставлено не было. Поэтому говорить о конце света, связанного с приближением планеты, которая официально даже не признана, очень сложно. Единственное что нам известно со слухов и гипотез различных учёных, это то, что данная планета примерно в десять раз больше нашей Земли, и она уже могла пролетать мимо нашей планеты две тысячи лет назад. Научных подтверждений этой информации нет, поэтому достоверность этой информации сомнительна. Следим за новостями дальше и узнаём много нового и интересного.