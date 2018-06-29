ХОНДРОПАТИЯ: СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

С возрастом всё чаще нам приходится сталкиваться с самыми разнообразными заболеваниями. При такой насыщенной жизни, это и не удивительно. Поэтому стоит заранее подготовиться к различным заболеваниям, чтобы на начальной стадии понять, что не так и к кому надо обратиться за помощью. Это касается заболеваний не только наших, но и наших детей, которым тоже необходима помощь, которая поможет избежать тяжёлых последствий, и не допустить осложнений.



Такое заболевание как остеохондропатия, наблюдается только у детей и подростков разного возраста. Хондропатия, или остеохондропатия, не является самостоятельным заболеванием, а выступает как группа патологических состояний, для которых характерно поражение суставов и костей, связанное с нарушениями в зоне роста губчатых тканей. Болезнь проявляется очень явно и не может протекать не заметно. Симптомами данного заболевания, являются: атрофия мышц, боли в суставах и мышцах, отёчность, хруст в костях.



Причин развития данного заболевания достаточно много. Это и врождённая предрасположенность, и регулярные физические нагрузки, травмы, подростковые изменения и т.д.