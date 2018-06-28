SSL сертификаты по самым выгодным ценам

Узнать, что такое ssl сертификат, Вы сможете, прочитав данную статью. SSL сертификат необходим, для тог чтобы Вашими личными данными не смогла воспользоваться мошенники, которые могут незаметно для Вас завладеть кодами кредитных карт, паролями. Работа SSL заключается в двухэтапном шифровании трафика. Первым этапом является – асимметричное шифрование. Говоря простыми словами, между браузером пользователя и сервером устанавливается защищённое соединение благодаря определённым действиям программы. Второй этап, это симметричное шифрование, заключающееся в договоре между браузером пользователя и сервером.



Благодаря зашифрованному соединению, Вы можете быть спокойны, когда различные сообщения приходят на Вашу почту, все они будут проверяться программной и устанавливаться их подлинность. Если приобрели ssl сертификат, будьте спокойны, так как всё что приходит, будет проверено SSL, и Вы будете знать, либо это надёжный сервер, либо какой-то мошенник, желающий завладеть Вашими денежными средствами или личными данными.



Поэтому Вы должны серьёзно отнестись к данному вопросу и не экономить на своей безопасности, тем более что услуги данной компании, имеют разную стоимость и будут по карману всем желающим, обезопасить себя и своё имущество.