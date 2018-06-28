Работа с экономическими преступлениями, незаконным оборотом алкоголя в московских ресторанах от Общественной Палаты РФ

Работа многих ресторанов и клубов в Москве подвергается тщательной проверке. Об этом беспокоятся члены Общественной Палаты РФ. В ходе проверок, которые проводятся, находятся нарушения. Понятно, что закрыть на это глаза невозможно. Именно поэтому есть люди, которые борются с такими экономическими преступлениями.



Например, сайт https://haminsky.ru можно рассказать о человеке, который играет немаловажную роль в этом деле. Это Александр Хаминский. Он в своем докладе в Общественной Палате РФ подробно рассказал о тех нарушениях, которые обнаружены в клубах и ресторанах Москвы. Эти нарушения касаются общественного порядка и незаконного оборота алкоголя. Также, нарушения выявлены в пожарной безопасности, налогообложении и санитарной безопасности людей.



В следствие доклада этого человека, были названы самые опасные заведения столицы. Какие именно нарушения были выявлены?

Нарушение общественного порядка в заведениях и на территории. При этом никто не решает данных вопросов.

Незаконная продажа алкоголя. При этом, в такую продажу вовлекаются несовершеннолетние дети.

Допуск в заведения лиц, которые продают наркотические средства и занимаются проституцией.

Незаконная перепланировка помещений.

Работа без чеков и утаивание налогов от государственных органов.

Антисанитария.

Лица, которые не имеют гражданства и разрешения на проживание в стране работают в таких заведениях. Зачастую, ни у кого из них нет санитарных книжек.

Эти нарушения будут отрицательно сказываться на посетителях ресторанов и клубов. Понятно, что это отрицательно сказывается на здоровье, а иногда и жизни людей. Довольно часто подростки становятся участниками неприятных ситуаций в таких заведениях.



Такой доклад показывает, что есть люди, интересующиеся этими проблемами. В Управление ФСБ России были направлены документы, подтверждающие эти нарушения. Борьба с такими нарушениями приведет к тому, что многие могут лишиться своего бизнеса. Но, если учитывать, что это может повлиять на жизнь и здоровье многих людей, оно того стоит.



Итак, Александр Хаминский рассказал обо всех этих нарушениях. Готовность таких людей поднимать эти вопросы и решать их, похвальна. Именно с помощью таких ситуаций и вскрываются нарушения, которые нужно пресекать и наказывать тех, кто ничего не делает, чтобы изменить ситуацию. Можно надеяться, что все это даст свои результаты.