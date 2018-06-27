Услуги таможенного брокера в РФ

Если Вам необходима помощь для покупки и транспортировки товара из-за границе, то данная статья будет для Вас очень полезна. Покупка и доставка товаров из-за пределов нашей страны, достаточно сложный процесс. Если Вы раннее с ним не сталкивались, то лучим вариантом, станет обратиться за помощью к таможенному брокеру. Главной сложностью для поставок из-за границы, есть таможенное оформление товара в России. Таможенное оформление в России, является достаточно сложным и трудоёмким процессом, требующим участия определённых специалистов. Их услуги достаточно дорогие, и поэтому для экономии средств и времени, Вам необходим надёжный помощник, в этом деле.



Группа компаний «Юнион Логистик» работает со всеми видами грузов уже на протяжении шестнадцати лет. Большой опыт и наличие всех необходимых знаний и связей, поможет данной компании осуществить помощь в доставки и перевозки Вашего товара. Услуги таможенного брокера предлагаются, как в Москве, так и по всем регионам Российской Федерации.



На данный момент компания предоставляет такие услуги:



— таможенному оформлению и доставке грузов;



— получение классификационных решений ФТС;



— организация и содействие в проведении сертификации, получении разрешительных документов в соответствии с нетарифным регулированием;



— всесторонние консультации в сфере ВЭД, тщательный анализ деталей поставки, подготовка документов, выбор мест оформления, составление оптимального маршрута;



— представление интересов и защита прав клиента в таможенных органах, в том числе, оказываем юридическую поддержку в случае КТС;



— организация хранения на СВХ, тщательный контроль условий хранения;



— международные перевозки любых грузов, в том числе опасных.